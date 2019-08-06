В Карелии из колонии вышел бизнесмен и политик Девлетхан Алиханов

Из сегежской колонии номер 7 в Карелии освободился бизнесмен и бывший член Совета Федерации от региона Девлетхан Алиханов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката. Один из бывших лидеров карельской оппозиции отбывал шестилетний срок по обвинению в мошенничестве.

Девлетхан Алиханов был задержан в начале 2015 года. Многие в республике сочли уголовное преследование влиятельного политика и бизнесмена политически мотивированным: Алиханов не раз выступал с критикой бывшего главы Карелии Александра Худилайнена, оставаясь при этом сторонником "Единой России".​

В ноябре 2017 года городской суд Петрозаводска признал Девлетхана Алиханова виновным в совершении мошенничества с городской недвижимостью, в частности, при приватизации помещений, которые арендовал Сбербанк, хотя формально сам бизнесмен эти сделки не совершал. Суд приговорил Алиханова к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Бывший политик и бизнесмен свою вину не признал.

В начале декабря 2018 года Президиум Верховного суда России отменил обвинительный приговор в отношении Алиханова. Перед этим Европейский суд по правам человека признал содержание бизнесмена под стражей незаконным.

Решение об освобождении Алиханова обжаловала прокуратура. В конце декабря 2018 года Девлетхана Алиханова задержали и поместили в колонию.