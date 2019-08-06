Член курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова написала заявление о выходе из партии после того, как её муж был задержан сотрудниками Росгвардии в ходе несогласованной акции протеста в Москве 3 августа. Об этом она рассказала каналу "Настоящее время". Она заявила, что ей стыдно смотреть в глаза людям после того как она увидела массовые задержания участников акции.

Задержание мужа Тельминовой "Настоящее время" показывало в прямом эфире. Он не участвовал в акции, а пытался попасть в свой дом. Но стоявшие оцеплением сотрудники ОМОНа не дали ему это сделать.

Муж Тельминовой был задержан на 10 часов. Она заявила, что пожаловалась на задержание в прокуратуру, МВД и в приёмную Администрации президента России. Тельминова сказала, что "скорее всего" всего сама будет выходить на будущие акции протеста. В партии на её заявление о выходе пока не ответили.