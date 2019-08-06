"Новая газета" призвала прекратить дело о массовых беспорядках в Москве

"Новая газета" призвала главу Следственного комитета Александра Бастрыкина прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве после акции 27 июля ща допуск независимых кандидатов в городской парламент. Петиция издания опубликована на сайте Change.org, утром во вторник её подписали около 25 тысяч человек.

"Мы считаем, что уголовное дело о массовых беспорядках используется для запугивания народа России и фактического запрета реализации наших избирательных прав", — сообщается в тексте обращения к Бастрыкину. В тексте отмечается, что уголовное преследование не должно быть методом сведения счётов с оппозицией, а уголовное дело названо "политическим террором против собственного народа".

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Согласованный митинг за допуск кандидатов на проспекте Сахарова в центре города собрал 20 июля, по разным оценкам, от 12 до 25 тысяч человек. После несогласованной акции в центре Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по нему арестованы 9 человек, ещё один объявлен в розыск. 3 августа в Москве прошла ещё одна акция, разогнанная властями.