Следователи завели дело из-за годовалого ребёнка на акции протеста

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям из-за того, что супруги Дмитрий и Ольга Проказовы взяли на митинг 27 июля своего годовалого ребёнка. Дело заведено по статьям об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на Ольгу Проказову.

В каком статусе находятся супруги пока неизвестно. Проказовы находятся на допросе у следователя. 5 августа в их квартире прошёл обыск.

Ранее стало известно, что прокуратура намерена лишить Проказовых родительских прав. В пресс-релизе ведомства утверждается, что родители во время митинга передали малолетнего ребёнка "третьему лицу", "подвергнув опасности его жизнь и здоровье".

27 июля и 3 августа в российской столице прошли акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В обоих случаях число задержанных превысило тысячу, а полиция и Росгвардия применяли силу.