Россиянин задержан в США по делу о вывозе деталей оружия

Гражданин России Владимир Кузнецов задержан в США по подозрению в попытке вывезти из страны детали для сборки стрелкового оружия и аксессуары к нему. Об этом сообщают генеральное консульство России в Нью-Йорке и прокуратура штата.

По данным российских дипломатов, задержание прошло во вторник в городе Дингманс Ферри, штат Пенсильвания.

В заявлении прокуратуры говорится, что Кузнецову вменяют нарушение американских законов, связанных с национальной безопасностью. Компоненты, вывоз которых он пытался организовать, запрещены к экспорту без разрешения Госдепартамента США и Министерства торговли.

По версии обвинения, россиянин приобретал произведённые в США детали для сборки оружия через интернет, после чего отправлял их в Россию почтой. При этом он намеренно приводил ложные описания содержимого своих посылок, а также прятал компоненты среди других вещей – например, кроссовок и джинсов.

Среди деталей, которые Владимир Кузнецов пытался нелегально отправить в Россию, были, в частности, детали от снайперских винтовок, говорится в пресс-релизе прокуратуры Нью-Йорка. Там же упомянуты некие "иные лица", которые предположительно были сообщниками подозреваемого.

В российском генконсульстве заявили, что власти США не направляли официального уведомления о задержании гражданина России, пишет "Интерфакс".