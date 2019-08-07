В России сорвана четверть государственных закупок лекарств

Более четверти тендеров на государственную закупку лекарств в России сорваны из-за новой методики Минздрава по определению стоимости контракта. Среди федеральных тендеров чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ, в регионах проваливаются закупки недорогих препаратов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Минздрав пытается выровнять цены в регионах России, обязав госзаказчиков указывать минимальную цену на препарат. Такая цена часто оказывается невыгодной или невыполнимой для поставщиков, объясняет газета. Заказчики в регионах имеют право повысить цену контракта, но зачастую не хотят брать на себя ответственность, объясняет один из экспертов "Коммерсанта". В первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров по закупке жизненно важных лекарств выросло вдвое — до 60,8 тысяч на общую сумму 39,7 миллиарда рублей.

В результате среди федеральных тендеров (не состоялся 21) чаще всего срывались аукционы на поставку препарата для лечения ВИЧ ламивудин. Это лекарство является одним из основных препаратов, закупаемых для терапии болезни, и входит практически во все принятые в России схемы лечения. В результате его запасы в стране подходят к концу, заявлял в начале августа руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

В регионах чаще всего срываются поставки недорогих препаратов, таких как натрия хлорида, декстрозы и преднизолона. Помимо низкой стоимости госзаказчики указывают маленькие объемы поставки, что невыгодно производителям. В министерстве здравоохранения не ответили на запрос "Коммерсанта" с просьбой прокомментировать ситуацию.