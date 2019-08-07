Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

ЦИК отклонил жалобу Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Дмитрий Гудков

Смотреть комментарии

Центральная избирательная комиссия России отклонила жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Для регистрации Гудкова требовалось 5315 подписей, комиссия признала действительными 5017. Всего их поступило 5846, сообщается в трансляции на сайте ЦИК. Большую часть подписей забраковали по заключению почерковедов и МВД, которое якобы выявило недостоверные данные об избирателях.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток по обвинению в организации акции за свободные выборы у здания Мосгоризбиркома. Это собрание не было согласовано с московскими властями.

Гудков и ещё почти два десятка незарегистрированных независимых кандидатов настаивают, что избирательные комиссии допустили грубые нарушения при учёте подписей и в процессе регистрации.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG