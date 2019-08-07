Центральная избирательная комиссия России отклонила жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ зарегистрировать его кандидатом на выборах в Мосгордуму.

Для регистрации Гудкова требовалось 5315 подписей, комиссия признала действительными 5017. Всего их поступило 5846, сообщается в трансляции на сайте ЦИК. Большую часть подписей забраковали по заключению почерковедов и МВД, которое якобы выявило недостоверные данные об избирателях.

Дмитрий Гудков арестован на 30 суток по обвинению в организации акции за свободные выборы у здания Мосгоризбиркома. Это собрание не было согласовано с московскими властями.

Гудков и ещё почти два десятка незарегистрированных независимых кандидатов настаивают, что избирательные комиссии допустили грубые нарушения при учёте подписей и в процессе регистрации.