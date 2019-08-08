Полиция пришла с обыском в офис ФБК Алексея Навального

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил юрист организации Александр Головач.
С чем связан обыск — неизвестно. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда.
Утром 8 августа обыски по этому делу прошли у троих сотрудников фонда.
- По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным в период с января 2016 по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые затем были внесены на расчётные счета в нескольких банках. ФБК заявляет, что существует за счёт пожертвований граждан, бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков считает, что с помощью уголовного дела власти пытаются остановить финансирование региональных офисом организации.