Полиция пришла с обыском в офис ФБК Алексея Навального

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщил юрист организации Александр Головач.

С чем связан обыск — неизвестно. 3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками фонда.

Утром 8 августа обыски по этому делу прошли у троих сотрудников фонда.