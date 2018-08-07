10 лет без войны и мира

Исполняется 10-лет с начала российско-грузинской войны 2008 года. Официальная версия Москвы: спасая жителей Южной Осетии и миротворцев, российская власть принуждала Грузию Михаила Саакашивли к миру. Версия Тбилиси: Грузия контрударом защищала от атак сепаратистов жителей грузинских сел в Цхинвальском регионе и подверглась агрессии со стороны России.

Наступление российской армии на Тбилиси было остановлено по требованию стран Запада. Вопреки своим обещаниям об отводе войск, режим Владимира Путина контролирует территории Южной Осетии и Абхазии, объявив об их признании как независимых государств, оказывает им значительную финансовую помощь, раздав жителям непризнанных в мире республик российские паспорта. Грузия взяла курс на вступление в НАТО.

По мнению ряда экспертов события 2008 года стали репетицией агрессии режима Владимира Путина против Украины: вялая реакция Запада на фактическую оккупацию РФ двух регионов Грузии позволила в 2014 году Кремлю аннексировать Крым и развязать войну в Донбассе.

Причины и последствия пятидневной войны 2008 года обсудят дипломат и историк Георгий Кунадзе, экономист и политик Андрей Илларионов, военный эксперт Александр Гольц.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 7 августа в 19:05.

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