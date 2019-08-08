Сергею Фомину предъявлено обвинение в участии в беспорядках

Гражданскому активисту Сергею Фомину в четверг в Следственном комитете в Москве предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Алексея Веселова. В Басманном суде Москвы сегодня пройдёт заседание об избрании меры пресечения Фомину, следствие будет просить о его заключении под стражу.

В пресс-релизе о задержании Фомина, опубликованном на сайте Следственного комитета, говорилось о том, что ему предъявят обвинение по статье об организации массовых беспорядков. Она предусматривает наказание от 8 до 15 лет лишения свободы. Впоследствии, однако, формулировка пресс-релиза была изменена, а обвинение было предъявлено по статье об участии в беспорядках с возможным наказанием от 3 до 8 лет лишения свободы. При этом в тексте на сайте Следственного комитета осталась фраза о том, что "Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков".

​В пресс-релизе СК отсутствует указание на то, что Фомин, объявленный ранее в розыск, утром в четверг добровольно пришёл в полицию в Москве. ​Фомин уверен в своей правоте и настаивает на том, что не совершал противозаконных действий. По словам Фомина, он не хотел, чтобы у следователей была возможность сообщить о его поимке и о том, что он перед этим скрывался.

Фомин рассказал "Медиазоне", что последние несколько дней провёл на отдыхе, а в ночь на четверг вместе со своим адвокатом пришёл в следственное управление по Москве. Там ему не открыли, а по телефону горячей линии активист не смог получить внятный ответ, что ему делать. В итоге Фомин явился в отдел полиции "Замоскворечье", где его допросили и задержали.