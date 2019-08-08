Бывший президент Киргизии задержан после штурма его дома спецназом

Милиция задержала бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш неподалёку от Бишкека. Задержание прошло после штурма его дома спецназом. Об этом сообщают с места событий корреспонденты "Интерфакса" и киргизского агентства 24.

В операции в селе Кой-Таш, где находится дом Атамбаева, принимали участие около двух тысяч сотрудников милиции, в том числе отряд спецназа СОБР. Ей руководил лично глава МВД, передаёт "Интерфакс". При штурме использовались светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сообщал корреспондент Киргизской службы Радио Свобода — Радио Азаттык. В Кой-Таше отключены интернет и мобильная связь.

Атамбаев сдался после переговоров. Выезды из села блокированы его сторонниками, они не выпускают машину с ним, — передаёт 24. Корреспондент Азаттыка сообщил, что собравшиеся закидывают сотрудников милиции камнями.

По сообщению министерства здравоохранения республики, при штурме пострадали 5 человек, 4 из них — сотрудники правоохранительных органов, у них огнестрельные ранения.

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