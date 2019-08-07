В Киргизии спецназ штурмует дом бывшего президента Атамбаева

В Киргизии спецназ проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева, штурмуя его дом в селе Кой-Таш.

У дома экс-президента находятся несколько сотен его сторонников. Один из них вёл прямую трансляцию с места событий. На кадрах видны вооруженные люди в масках и форме спецназа. Слышны звуки, похожие на выстрелы. По предварительным данным, около 10 человек, в том числе журналисты, ранены – в них попали резиновые пули.

Депутат республики записала обращение к действующему президенту Сооронбаю Жээнбекову. В нём она призвала его "прекратить беспредел".

Министерство внутренних дел, куда Алмазбека Атамбаева неоднократно вызывали на допрос, пока не доступно для комментариев, сообщает Радио Азаттык.

В конце июня Верховный Совет Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента, чем снял с него неприкосновенность. После этого бывший глава Киргизии трижды получал вызовы на допрос от следователей МВД, но на них не появился. Основные обвинения связаны с коррупцией и незаконным обогащением. Атамбаев обвинения категорически отрицает.

Бывший президент более месяца назад переселился в принадлежащий ему центр отдыха "Кой-Таш" в пригороде Бишкека. Вокруг и внутри комплекса находятся его сторонники, заявляющие, что готовы защищать экс-президента.