Журналистку оштрафовали за пикет памяти Эстемировой

Суд в Москве оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку "Новой газеты" Елену Милашину за участие в пикете на Красной площади в день десятой годовщины убийства правозащитницы Натальи Эстремировой. Об этом сообщает "Медиазона".

Журналистку признали виновной в нарушении правил проведения публичной акции. Судья отклонил все ходатайства адвоката Милашиной.

Ранее Тверской районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова за участие в пикете на Красной площади в десятую годовщину убийства Эстемировой. За участие в той же акции была оштрафована на 150 тысяч член совета "Мемориала" Светлана Ганнушкина.

Пикетирующие стояли на Красной площади с тремя плакатами: "Правозащитницу Наталью Эстемирову убили 10 лет назад", "Заказчики и убийцы до сих пор не найдены", "Как же так, господин президент?". Через 10 минут после начала акции их задержали и доставили в отдел полиции "Китай-город".

По данным правозащитников, 15 июля 2009 года Эстемирову похитили из дома в Грозном. Вечером её тело с огнестрельными ранениями в грудь и голову нашли неподалёку от федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не найдены. Последний раз Следственный комитет информировал о ходе расследования в 2013 году.​