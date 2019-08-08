В Омске "крымскому диверсанту" не предоставляют медпомощь в колонии

Украинцу Евгению Панову, одному из осужденных российскими властями по делу так называемых "крымских диверсантов" и отбывающему наказание в омской колонии не предоставляют медпомощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец. По его словам, у заключенного проблемы со спиной, суставами и зубами, кроме того, он страдает от головных болей.
Родственник Панова утверждает, что его брат не может пройти никаких обследований и никакой медицинской помощи ему не предоставили. Ранее семье удалось добиться, чтобы Панову передали очки, потому что во время содержания в СИЗО Симферополя и при этапе у него начало ухудшаться зрение. Котелянец также сообщил, что его брат находится в "измученном состоянии", но "долгий этап по тюрьмам России его не сломал".
3 июля 2018 года суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ России "циничными и бессмысленными фантазиями".
- По версии следствия, теракты планировало организовать главное управление разведки Минобороны Украины. Панова назвали членом диверсионной группы из семи человек, якобы заброшенной на территорию Крыма. Еще одного из предполагаемых участников группы, Андрея Захтея, суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима. Никто из осужденных свою вину не признал.
- И Панов, и Захтей неоднократно заявляли о примененных к ним пытках. Мать Панова Вера Котелянец рассказывала, что у её сына от пыток током начали разрушаться зубы.