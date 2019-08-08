В Омске "крымскому диверсанту" не предоставляют медпомощь в колонии

Украинцу Евгению Панову, одному из осужденных российскими властями по делу так называемых "крымских диверсантов" и отбывающему наказание в омской колонии не предоставляют медпомощь. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его брат Игорь Котелянец. По его словам, у заключенного проблемы со спиной, суставами и зубами, кроме того, он страдает от головных болей.

Родственник Панова утверждает, что его брат не может пройти никаких обследований и никакой медицинской помощи ему не предоставили. Ранее семье удалось добиться, чтобы Панову передали очки, потому что во время содержания в СИЗО Симферополя и при этапе у него начало ухудшаться зрение. Котелянец также сообщил, что его брат находится в "измученном состоянии", но "долгий этап по тюрьмам России его не сломал".

3 июля 2018 года суд в аннексированном Россией Крыму приговорил Евгения Панова к восьми годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ России "циничными и бессмысленными фантазиями".