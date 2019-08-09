У лидера протестов против храма в Екатеринбурге прошёл обыск

В Екатеринбурге в квартире одного из лидеров протестов против строительства храма в городском сквере прошёл обыск. Ярослав Ширшиков написал у себя в Фейсбуке, что в 7 утра к нему вломились люди в масках, которые разбили ему губу, душили и чуть не сломали очки.
В ходе обыска был изъят компьютер.
Позднее активист уточнил, что в обыске участвовал следователь по особо важным делам, а оперативное сопровождение проводили сотрудники ФСБ. Ширшиков отправился фиксировать побои и беседовать с адвокатом.
В конце июля стало известно, что в отношении Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела – о клевете и призывах к массовым беспорядкам.
- В мае в Екатеринбурге проходили акции против строительства православного храма в сквере около Театра драмы в центре города. В один из дней произошли столкновения между участниками протестов и сотрудниками охраны, православными активистами и полицией.
- После завершения активной фазы противостояния строительство собора в сквере было отменено. Для него рассматриваются другие площадки.
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