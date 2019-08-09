У лидера протестов против храма в Екатеринбурге прошёл обыск

В Екатеринбурге в квартире одного из лидеров протестов против строительства храма в городском сквере прошёл обыск. Ярослав Ширшиков написал у себя в Фейсбуке, что в 7 утра к нему вломились люди в масках, которые разбили ему губу, душили и чуть не сломали очки.

В ходе обыска был изъят компьютер.

Позднее активист уточнил, что в обыске участвовал следователь по особо важным делам, а оперативное сопровождение проводили сотрудники ФСБ. Ширшиков отправился фиксировать побои и беседовать с адвокатом.

В конце июля стало известно, что в отношении Ярослава Ширшикова возбудили два уголовных дела – о клевете и призывах к массовым беспорядкам.