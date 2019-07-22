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Против одного из лидеров протеста против храма в Екатеринбурге возбуждены два уголовных дела

Ярослав Ширшиков

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Один из лидеров протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга Ярослав Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в клевете и призывам к массовым беспорядкам и вызван на допрос в Следственный комитет. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

По словам Ширшикова, обвинение в клевете строится на том, что он назвал польским шпионом полномочного представителя президента Путина в регионе Николая Цуканова. Его помощник ранее был арестован по подозрению в государственной измене.

В чём состоит обвинение в призыве к массовым беспорядкам — Ширшиков пока не знает, написал он в комментариях в фейсбуке. Известно, что в июне полиция возбудила дело о массовых беспорядках после конфликта в сквере в центре Екатеринбурга. До сих пор не сообщалось о подозреваемых или об обвиняемых по этому делу, однако с ним связывали обыски у городских активистов в середине июля.

  • В мае в Екатеринбурге проходили акции против строительства православного собора храма в сквере около Театра драмы в центре города. В один из дней произошли столкновения между участниками протестов и сотрудниками ЧОП, нанятого застройщиками, православными активистами и полицией.
  • После завершения активной фазы противостояния, строительство собора в сквере было отменено. Для него рассматриваются другие площадки.

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