Один из лидеров протеста против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга Ярослав Ширшиков стал фигурантом двух уголовных дел. Он подозревается в клевете и призывам к массовым беспорядкам и вызван на допрос в Следственный комитет. Об этом он рассказал в своём фейсбуке.

По словам Ширшикова, обвинение в клевете строится на том, что он назвал польским шпионом полномочного представителя президента Путина в регионе Николая Цуканова. Его помощник ранее был арестован по подозрению в государственной измене.

В чём состоит обвинение в призыве к массовым беспорядкам — Ширшиков пока не знает, написал он в комментариях в фейсбуке. Известно, что в июне полиция возбудила дело о массовых беспорядках после конфликта в сквере в центре Екатеринбурга. До сих пор не сообщалось о подозреваемых или об обвиняемых по этому делу, однако с ним связывали обыски у городских активистов в середине июля.