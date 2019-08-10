На площади у Администрации президента задержаны более 150 человек

В Москве после митинга оппозиции на проспекте Сахарова, задержаны более ста пятидесяти человек, сообщает "ОВД-Инфо". Задержания начались, когда часть протестующих подошла к зданию Администрации президента России.

Дойти до улицы Ильинка предложил со сцены Борис Золотаревский - глава штаба кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова. После выступления на митинге Золотаревский был задержан, а сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОНа перекрыли несколько улиц, ведущих к Администрации, в частности, Мясницкую, Солянку и Маросейку. Полиция выставила оцепление вокруг здания. Туда же прибыл спецназ внутренних войск.

Полиция вылавливала людей по прилегающим улицам и переулкам. Сообщается, что ОМОН ворвался в кафе "Шоколадница" и в отель Custos Hotel Lubyansky, где пытались укрыться протестующие. Издание "Медиазона" отмечает, что гостиница принадлежит семье вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Массовые задержания продолжаются. Радио Свобода ведёт онлайн-трансляцию происходящего в центре города.

10 августа на проспекте Сахарова в Москве прошёл согласованный с мэрией митинг оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным "Белого счётчика", в нём приняли участие не менее 50 тысяч человек.

Организаторы митинга приняли резолюцию с требованиями к властям отпустить всех арестованных по обвинению в "массовых беспорядках" на предыдущей акции оппозиции и прекратить уголовное дело. В резолюции также содержится требование допустить всех независимых кандидатов до выборов и отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.