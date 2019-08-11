В Москве задержан "узник Болотной" Алексей Полихович

В Москве задержан сотрудник правозащитного сайта "ОВД-Инфо", бывший заключённый по "Болотному делу" Алексей Полихович. Ему предъявлено обвинение в мелком хулиганстве. Полиховичу грозит до 15 суток административного ареста.

По словам Татьяны Полихович, её мужа задержали в ночь на воскресенье по дороге с работы домой. Неизвестные люди в штатском посадили его в автомобиль и отвезли в отдел полиции по району Красносельский. Там на Алексея оформили протокол, после чего оставили в камере до суда, который должен состоятся в понедельник, 12 августа.

Близкие Полиховича предполагают, что задержание связано с его выступлением на субботнем митинге оппозиции в Москве. Выйдя на сцену, Полихович заявил, что хотел бы видеть всех собравшихся "под окнами Басманного суда", который в эти дни арестовывает участников протестных акций по обвинению в массовых беспорядках. Перечислив фамилии 14 человек и призвав поддержать их, он отметил, что сам отсидел больше трёх лет в тюрьме по такому же обвинению, связанному с акцией оппозиции 6 мая 2012 года на Болотной площади. "Я отсидел за то, что хватал омоновцев за руки, которыми они били демонстрантов", - сказал Полихович, подчеркнув, что сейчас он "в ярости от того, что история повторяется и что на улицах Москвы анонимные люди в шлемах, масках и доспехах бьют беззащитных". Оценивая действия властей, Полихович несколько раз произнёс непечатное слово, цензурным аналогом которого является глагол "обалдели".