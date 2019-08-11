С 24 июля в Казани проходит бессрочная акция протеста машинистов строительных кранов. Они требуют повышения зарплаты, приведения кранов в соответствие с техническими требованиями, а также чтобы на земле их работой управляли квалифицированные коллеги-строители. Профсоюзное объединение "Казанские крановщики" начало совместные акции с другими движениями Татарстана и получило поддержку в соцсетях: теперь крановщикам посвящают песни, а их коллеги из других российских регионов записывают обращения со словами поддержки.​

​Понимать по-русски

"80 процентов работников – нелегалы. Они не то, что не имеют технических специальностей, но часто это люди, не знающие русского языка в принципе. Он мне говорит по рации: "Кран подай сюда". Я говорю: "Что ты от меня хочешь?" – "Я недавно сюда приехал, я по-русски не понимаю, я не понимаю, что ты мне говоришь". Мы говорим, что нужны обученные стропальщики, покажите их удостоверения. Нам отвечают: "Слезай с крана, уходи отсюда, ты больше на нашу стройку не зайдешь", – так активист объединения "Крановщики Казани" Юрий Шарипов описывал ситуацию на стройках чиновникам из Госинспекции труда, Ростехнадзора и Министерства строительства Татарстана на круглом столе в казанском отделении КПРФ.

С 24 июля в Казани продолжается акция протеста крановщиков. В первый день остановились 40 кранов (всего в Татарстане порядка 150 квалифицированных рабочих этой специальности), но, как рассказал Радио Свобода Юрий Шарипов, ситуация постоянно меняется. Стройки останавливаются, но их хозяева пытаются найти штрейкбрехеров: "На одном объекте на кран посадили пенсионерку 66 лет. Она несколько дней поработала, потом отказалась: наверное, ей стало физически тяжело. На другом объекте крановщика заставили лазить с одного крана на другой: это полнейший бардак", – рассказывает он.

Впрочем, Шарипов признает, что некоторых его коллег вынудили вернуться к работе: "Часть людей вынудили залезть на краны угрозами увольнений, а также угрозами "повесить" на них простои строительства".

Но акция протеста продолжается. Ее участники не называют это забастовкой: по их словам, большинство кранов не имеет достаточной документации, позволяющей на них работать, и речь идет только о том, чтобы обнародовать эти факты. Через два дня после начала акции казанских крановщиков Приволжское управление Ростехнадзора опубликовало сообщение, в котором фактически подтверждаются слова протестующих. Серьезной проблемой, по оценке чиновников, является и плохое техническое состояние кранов, и низкая квалификация строителей, работающих в связке с крановщиками. "Всё это в совокупности создает аварийные ситуации и может привести к трагедии", – сообщает пресс-служба Ростехнадзора. Прокуратура Татарстана, в свою очередь, инициировала проверку сведений, о которых рассказали участники акции.

5 августа казанские крановщики митинговали вместе с представителями других протестных общественных движений Татарстана: обманутыми дольщиками, жителями аварийных домов, противниками мусоросжигательных заводов. По словам крановщиков, их проблемы – это не только проблемы строительной индустрии. Часто дома строятся в жилых кварталах, кран в неудовлетворительном техническом состоянии может упасть, например, на детскую площадку. Действия крановщика, работающего без отдыха, также могут привести к трагедии.

Шарипов рассказывает, что сначала "Крановщики Казани" – это была небольшая инициативная группа четырех работников. Когда они решили отстаивать свои права, то направили обращения во все политические партии Татарстана, откликнулся мало кто, сработались крановщики с коммунистической партией. КПРФ предоставляет им помещение для встреч.

Крановщики были готовы создать ячейку официальных профсоюзов (ФНПР), но не нашли понимания с их руководством в Татарстане. В результате они создали ячейку Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА), ранее известного забастовками на "Форде", "Фольксвагене" и других российских автомобилестроительных заводах. МПРА помогает казанским крановщикам с информационной поддержкой.

Посчитали тариф

В списке требований протестующих крановщиков, помимо удаления со строек некомпетентных работников и соблюдения норм технической безопасности для кранов, значительное место уделено улучшению условий труда.

Забастовки крановщиков Казани – естественная реакция на нарушения строительных норм, требований техники безопасности и трудового законодательства

– Практически ни в одной фирме не соблюдаются положения Трудового кодекса. Мы требуем, чтобы у всех, работающих на кранах, были бессрочные [договоры], соблюдались выплаты сверхурочных, [дополнительная оплата за работу в] субботу-воскресенье, проведение специализированной оценки условий труда. – перечисляет Юрий Шарипов. – Почему её не хотят проводить? Если признавать, что работа крановщиков – вредная, работодателю придется платить дополнительные налоги, но работникам тогда полагается льготная пенсия, на пять лет раньше и увеличенная, а также плюс пять рабочих дней к [ежегодному] отпуску. Не должно быть разделения зарплаты на тариф и премию, вся зарплата должна идти в рамках тарифа. Премия должна быть стимулирующей выплатой.

Казанские крановщики требуют, чтобы их работа оплачивалась по тарифу 500 рублей в час. Это цифра взята из расчета, чтобы получалось 75-85 тысяч рублей в месяц. Сейчас тарифы – 200-250 рублей в час, крановщики вынуждены работать сверхурочно, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Но переработки на кране представляют угрозу жизни и работника, и жителей соседних домов:

– Нам говорят: [трудовые] договоры уже заключены. Никаких проблем – давайте сделаем дополнительное соглашение. Стадион, который в Казани строили к Универсиаде, по первоначальным документам стоил 6 миллиардов рублей, а при сдаче – 13 миллиардов. По дополнительным соглашениям же выписали более 100%, а здесь почему не добавить? – предлагает один из лидеров профсоюза.

Шарипов отмечает, что требования крановщиков могут выполнить сами строительные компании. Если они не будут этого делать, тогда нужно вмешательство государства. Проблем у крановщиков много, за один их решить вряд ли возможно, но протестующие хотят переговоров и выработки дорожной карты решения этих проблем:

– Всё, что мы требуем, есть в российском законодательстве: в Трудовом кодексе, миграционных законах, строительных нормах и правилах. Проблема в том, что [если это реализовать], кто-то не получит денег, – говорит Шарипов.

По данным сайта Antijob, собирающего информацию об условиях труда в разных отраслях, примерно такие же проблемы у крановщиков по всей стране: низкие зарплаты, сверхурочная работа, плохое состояние техники. Поэтому видеоролики в поддержку казанских коллег записали крановщики Екатеринбурга, Воронежа и Волгограда, а в Самаре записали песню:

Председатель МПРА Дмитрий Трудовой в разговоре с Радио Свобода скептически отозвался о перспективах казанского протеста. По его мнению, крановщикам стоило сконцентрироваться на требованиях повышения оплаты труда, а также не апеллировать к госорганам. Апелляция к госорганам приводит к тому, что работодатели занимаются переговорами с ними, а не с работниками. Но акция казанских крановщиков, по мнению Трудового, может привести к появлению профсоюзов крановщиков в других регионах России.

Реакция на нарушения

– Забастовки крановщиков Казани – естественная реакция на нарушения строительных норм, требований техники безопасности и трудового законодательства. Что касается застройщиков, то в большинстве случаев они несут лишь косвенную ответственность. Подавляющее число башенных кранов арендуется застройщиками у специализированных компаний, которые как раз и заключают договоры с крановщиками, – рассказывает Дмитрий Панов, генеральный директор девелоперской Группы компаний "Доверие", являющийся координатором общественной организации "Деловая Россия" в Северо-Западном федеральном округе, объединяющей несколько тысяч бизнесменов несырьевых предприятий. Он отмечает, что акция "Крановщиков Казани" очень качественно организована, причем как юридически, так и с точки зрения информационной поддержки, и власти Татарстана пытаются "максимально оперативно и качественно разрешить сложившуюся ситуацию".

В компаниях "Татспецкран" и "Казаньстроймаш", сдающих краны в аренду в Казани, акцию протеста крановщиков Радио Свобода комментировать отказались. С местной строительной компанией "Ак Барс недвижимость" связаться не удалось, в строительной компании "Ак Таш" заявили, что непосредственно её работники в протестах не участвуют, а комментировать ситуацию у своих подрядчиков они не могут. На момент публикации текста также не был получен комментарий из Министерства строительства Татарстана.