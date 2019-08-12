Юрист из Владивостока подал заявление на Путина за езду без шлема

Юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема. Об этом он 12 августа сообщил корреспонденту издания "Сибирь.Реалии".​

Вечером 10 августа Путин стал гостем байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" "Тень Вавилона". Глава государства приехал в аннексированный Севастополь за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Заявление было направлено через интернет-приёмную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. О правонарушении Чихунов узнал из интернета. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега.

Чихунов пояснил, что написал заявление потому, что Путин "совершает правонарушение. Он и его там окружение. Закон для всех един. Никаких двойных стандартов".

Он добавил, что пока реакции на заявление не последовало.