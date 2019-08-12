Золотаревского арестовали на 30 суток за призыв к прогулке после митинга

Тверской районный суд Москвы в понедельник арестовал на 30 суток начальника предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова. Борису Золотаревскому вменили в вину повторное нарушение правил проведения митинга.

Золотаревский 10 августа со сцены согласованного митинга на проспекте Сахарова призвал собравшихся после митинга "погулять" возле администрации президента России.

Как пишет "МБХ медиа", адвокат Григорий Червонный заявил, что Золотаревский призывал не на несогласованную акцию, а на прогулку по городу.

О возможной прогулке после митинга говорилось и в заявлении его организаторов, где отмечалось, что для того, чтобы гулять по городу, не требуется согласования. Людей, которые отправились после митинга в район Китай-города, не пропустили к Администрации президента, многих задержали. Общее число задержанных превысило 250.

Золотаревский был задержан сразу после выступления на митинге и оставлен в ОВД до суда.

Сегодня же судят ещё одного выступавшего на митинге – Алексея Полиховича, бывшего заключённого по "Болотному делу". Его обвиняют в мелком хулиганстве.