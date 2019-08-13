"Совершенная любовь изгоняет страх". Кто такой Алексей Миняйло

13 августа – месяц как в знак протеста против недопуска на выборы в Мосгордуму голодает юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и волонтер ее штаба Алексей Миняйло. Миняйло уже две недели находится в заключении. Он – один из обвиняемых по делу о массовых беспорядков 27 июля 2019 года в центре Москвы. В сети началась общественная кампания в поддержку Алексея Миняйло – петицию за его освобождение подписали более 12 тысяч человек. Его друзья и близкие опасаются за его здоровье и называют уголовное дело против него абсурдным, нелепым и безосновательным.

"Этот удар направлен не на меня, он направлен на вас. Это вас они хотят запугать, это вашу волю они хотят парализовать. Я должен признаться, когда только постучали в дверь в 4 часа утра, мне стало страшно. Но потом я вспомнил, почему я оказался в этой ситуации, в которой я конечно не жертва, а автор. Я в этой ситуации оказался из-за своего неравнодушия, из-за того, что я люблю свою страну, из-за того, что я люблю свободу, справедливость и люблю вас. Совершенная любовь изгоняет страх".

Это фрагмент видеообращения, которое уже после задержания записал Алексей Миняйло. Его опубликовал телеканал "Дождь".

Неравнодушие и желание помочь – такие характеристики в первую очередь дают Алексею Миняйло его друзья и знакомые, когда описывают своего товарища. 34-летний выпускник истфака МГУ и словенской бизнес-школы IEDC Bled School of Management не только волонтер штаба Любови Соболь, но и предприниматель, учитель и "директор по счастью". Он занимается благотворительностью и работает "директором по счастью" в организации "Полдень", помогающей социализироваться выпускникам детских домов. Этот проект распространился на 20 детских домов в шести регионах России.

И именно его честность и жажда справедливости стали причиной того, что он сейчас в СИЗО.

– Не нужно было много времени, чтобы понять, что Лёша – не от мира сего, в хорошем смысле этого слова, – рассказывает директор самарской общественной организации "Домик детства" Антон Рубин. С Миняйло они познакомились в 2015 году, когда он предложил "тиражировать" в Самаре проект "Полдень".– Он их тех людей, которых у нас принято называть "городскими сумасшедшими": не в меру правильный, не в меру добрый, не в меру болеющий за свое дело, которое заключалось в подготовке детей к взрослой жизни. К сожалению, такие люди чаще всего и страдают. И именно его не в меру большая правильность, его честность, его жажда справедливости, сослужили с ним злую шутку и стали причиной того, что он сейчас в СИЗО.

Кроме этого, Алексей Миняйло – автор игры для подростков, которая обучает их осознанности. В частности, как рассказывает его университетская подруга Вера Эппс, в игре школьникам предлагается, например, уговорить свою семью перейти на раздельный сбор мусора или попробовать на практике какие-то задания, о которых в школе дают только теоретические знания.

– Мы с Лешей познакомились, когда поступали на истфак в 2002 году, 17 лет назад, – рассказывает Вера Эппс. – С тех пор не прекращали общаться. Мы вместе занимались музыкой: я пела, Леша играл на гитаре, даже выступали в универе. Потом Леша меня увлек ролевыми играми, мы пошли вместе в творческий клуб "Золотые леса". Я не особо увлеклась, а Леша был гораздо больше увлечен этим делом. В последнее время начали снова общаться, потому что он занимается геймификацией образования для подростков. Среди прочего, он занимался организацией тематических балов для сирот в рамках проекта "Полдень". Балы были по разным эпохам. Был бал, например, по Гарри Поттеру. И это такой элемент социализации, потому что людям надо готовиться, изучать танцы, изучать этикет, костюмы, тематику. С помощью такого тематического бала уходит элемент некоторого неудобства в общении, потому что у людей уже есть какая-то общая тема.

Леша не просто пытается помогать людям, а постоянно ищет какие-то новые способы, как помочь

Леша не просто пытается помогать людям, а постоянно ищет какие-то новые способы, как помочь друзьям, помочь совершенно незнакомым людям, помочь проектам, фондам и так далее. Он ездит на разные образовательные семинары, конференции, старается учиться, развиваться еще сильнее, чтобы сделать еще больше для людей. Из всех людей, которых я знаю, он единственный человек, который так делает.

Около десяти лет назад Алексей Миняйло стал наблюдателем на выборах, а потом начал обучать других, как это делать. Среди прочего, он помогал наблюдателям во время референдума в Крыму в 2014 году:

– Я и мои коллеги из "Новой газеты", из других изданий ездили на так называемый референдум в Крыму – референдум о независимости, – вспоминает журналист Павел Каныгин. – Мы хотели понять, что это будет, насколько оно будет соответствовать стандартам выборных кампаний, избирательного процесса. И Алексей разработал определенный алгоритм взаимодействий между журналистами и наблюдателями, которые по собственной воле туда отправились наблюдать за этим процессом. Он организовал сеть активистов, в которую входили и журналисты, и она собирала информацию, обрабатывала, анализировала и впоследствии делались выводы о том, что же это такой за "референдум" в Крыму. Конечно, итоги нашего наблюдения были удручающими, поскольку мы пришли к выводу, что все-таки это далеко от референдума. Но Алексей смог организовать такую быструю сеть наблюдателей, выступил как настоящий социальный менеджер. Я тогда сразу понял, что этот человек, конечно же, обладает талантом и, естественно, он сделал очень многое в штабе Любови Соболь, существенную роль там играл.

То, что Алексей Миняйло стал волонтером штаба Любови Соболь логичное продолжение его работы, считает Вера Эппс:

Важно дать людям выбор

– Для него вопрос честности выборов – очень важный момент. Он всецело верит в то, что выборами можно что-то изменить. Я помню, что мы как-то с ним поспорили на тему, что будет дальше, если они победят. Мне было интересно, есть ли у человека конкретное видение того, что будет после победы. Его аргументы сводились к тому, что, не важно, знаем мы или не знаем, что будет дальше, а важно дать людям выбор.

С 13 июля Алексей Миняйло держит голодовку (пьет только воду) – в знак солидарности с Любовью Соболь, которую не зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. За это время, по словам его близких, он похудел на 10 килограмм. В заключении его голодовка протекает в тяжелых условиях, без наблюдения врача и малейшее ухудшение состояния может привести к его изоляции: "Малейшее ухудшение его здоровья (голодный обморок и др.), шансы на который с каждым днём, увы, повышаются – приведут к тому, что пищевой раствор станут вводить через трубку, это и больно, и унизительно, и правомерно с учётом позиции ЕСПЧ... И его изолируют от сокамерников для контроля над самочувствием, что сведёт на нет шансы на доступ к общению по телефону, получения писем - и обратной связи, взаимодействия с ним защиты", – написал в Фейсбуке адвокат Алексея Миняйло Валентин Карелин. Друзья Алексея Миняйло опубликовали в Фейсбуке призыв к Любови Соболь прекратить голодовку, чтобы и Алексей начал принимать пищу.

– Лично я не поддерживаю голодовки, потому что, естественно, я беспокоюсь за любого близкого человека, – говорит Вера Эппс. – Это все-таки удар по здоровью, и неизвестно, чем это может закончиться. Но, с другой стороны, я понимаю, что для него самый действенный и мирный способ протеста – объявить голодовку и показать, что он готов рисковать своим здоровьем, своей жизнью даже ради того, чтобы случились какие-то перемены. Он бы не стал ее заканчивать просто потому, что пора. Мне кажется, даже если бы он был на свободе или под домашним арестом он бы все равно не прекратил. Для него это дело принципа.

Как арестовывали Алексея Миняйло

​2 августа Пресненский суд Москвы арестовал Алексея Миняйло на два месяца – до 27 сентября 2019 года. Ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках, однако конкретно совершил Миняйло, следствие не уточняет. По словам самого обвиняемого, весь день 27 июля он провел в Хамовническом суде – вместе с Любовью Соболь, которую в тот день задержала полиция. Только вечером он дошел до Трубной площади. Там его, как и многих других собравшихся, задержали, в полиции на него составили протокол за участие в несогласованной акции, помешавшей движению транспорта и пешеходов. Через два дня из суда по этому делу Миняйло просто ушел – "Двое сотрудников полиции, которые меня конвоировали, никак этому не препятствовали. Когда мы сказали: "Извините, мы уходим, у нас планы", они нас не остановили", – написал он в соцсетях. А в 4 утра 1 августа к нему пришли с обыском. Вину он не признает.

Друзья и знакомые Алексея Миняйло убеждены, что он ни в чем не виновен, а его уголовное преследование – абсурдно и безосновательно:

– Конечно, он не участвовал ни в каких массовых беспорядках, – считает Антон Рубин. – Он в принципе не способен причинить никому вреда – ни физического, ни морального. То, в чем его обвиняют, это абсолютный бред, и мы должны сделать все, чтобы этот бред наконец прекратился.

Все, что происходит сейчас в Москве, попытки запугать людей – это ничто иное как террор

– Назвать его присутствие в суде города Москвы, откуда он потом отправился и не дошел до митинга, массовыми беспорядками – это просто какое-то Зазеркалье, это какая-то невероятная чушь! – уверен журналист Павел Каныгин. – Все, что происходит сейчас в Москве, попытки запугать людей – это ничто иное как террор, которым занимается государство, государственная власть. И очень жаль, что этот человек попал в такую мясорубку, в жернова этого террора.

Вера Эппс надеется, что огласка и общественный резонанс позволит сценарию "Болотного дела" не повториться:

– Мне было сложно поверить, что все это происходит: настолько все быстро произошло и настолько серьезно. Буквально вчера все шутили, что все это напоминает определенные годы, и буквально на следующий день я читаю о том, что нескольким людям предъявлены обвинения, по которым людям грозит до 15 лет лишения свободы. В Лешином случае его даже не было там. Он физически не мог там быть, физически не мог совершить то, чего ему вменяют. И за это ему грозит такой срок лишения свободы!..

– Как вы думаете, пойдет ли это дело по сценарию 2012 года, когда подсудимые по "Болотному делу" получили реальные сроки – до 4,5 лет колонии?

– Мне кажется, что сейчас немножко другое отношение людей не только к протестам, но и, вообще, к огласке всего этого. В Лешином случае, например, я знаю, что на данный момент петицию о его освобождении подписало более 2 тысяч человек. Я понимаю, что 2 тысячи человек в масштабах даже Москвы – это ни о чем, но, с другой стороны, мне кажется, что сейчас больше людей верят в то, что нужны справедливые выборы, в том, что нужны независимые кандидаты. Я очень мало отношусь к политике, но я знаю много людей, которые тоже достаточно далеки от политики, от темы выборов, но даже они начинают понимать, что что-то не так, что нужно что-то менять. Мне кажется, что чем больше людей это видят, тем меньше вероятность того, что это все заметут под ковер.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек. Следственные органы квалифицировали происходившее на улицах столицы как массовые беспорядки и завели уголовное дело. 13 человек уже арестованы.