Болотная 2.0. Перспективы уголовных дел после акции оппозиции 27 июля

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после протестной акции в Москве 27 июля, сообщается на сайте московского управления ведомства. Она была разогнана полицией и Росгвардией. Дело возбуждено сразу по трём статьям – об организации массовых беспорядков (наказание – до 15 лет лишения свободы), об участии в них (до восьми лет) и о призывах к ним (до двух лет лишения свободы).

Уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) стало четвертым уголовным делом, возбужденным по факту проведения протестной акции 27 июля. Ранее были возбуждены три уголовных дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Сотрудники ФСБ и МВД РФ приступили к массовым обыскам у участников несанкционированной акции "За честные выборы" сразу после того, как мэр Москвы Сергей Собянин назвал ее "заранее спланированными и хорошо подготовленными" "массовыми беспорядками".

Фигурантом первого дела по ст. 318 стал 48-летний Евгений Коваленко, который якобы бросил в спецназовца мусорный бак. Опубликованная видеозапись демонстрирует, что перед этим омоновцы избивали дубинками протестующих.

Затем были возбуждены еще два аналогичных дела по фактам распыления перцового газа, в результате чего пострадали два бойца Росгвардии, и броска фрагмента бордюрного камня в сторону сотрудников силовых структур.

Однако число уголовных дел в отношении вышедших 27 июля в центр Москвы протестующих может увеличиться. Как сообщает издание "Проект" со ссылкой на свои источники, близкие к мэрии и силовым структурам, российские правоохранительные органы планируют предъявить обвинения еще шести участникам акции.

Следователи изучили видеозаписи с несогласованной акции и пришли к выводу, что действия шести человек подпадают под уголовные статьи. Они якобы кидали бутылки, камни, распыляли газ или направляли движение толпы, пишет "Проект".

Число свидетелей по делу может достигнуть двухсот, а к материалам приобщат не только оперативную съёмку, но и фрагменты прямого эфира телеканала "Дождь". Лидеров оппозиции и незарегистрированных кандидатов не будут привлекать к уголовной ответственности, так как их эффективнее держать под административным арестом, считает собеседник "Проекта".

Рано утром в четверг об обысках у себя в квартире сообщил активист Алексей Миняйло. Он тренировал сборщиков подписей за независимого кандидата Любовь Соболь. Миняйло доставили в следственный отдел, ему вменяют организацию, участие и призывы к беспорядкам, сообщил у себя в Фейсбуке активист Валентин Карелин:

Основное уголовное дело о массовых беспорядках может стать аналогом дела о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года, когда к уголовной ответственности были привлечены более 30 человек. Большинство получили реальные сроки, в среднем от 2 до 3 лет лишения свободы. Максимальный срок – 4 с половиной года колонии – получили координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и экс-помощник депутата Госдумы Леонид Развозжаев. Их суд посчитал организаторами акции.

Сейчас, по данным СМИ, у участников акции 27 июля изымают флешки, планшеты и прочие электронные носители информации. Правоохранители также намерены выяснить, кто был организатором и координатором протестов. "Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", – сообщает ТАСС.

О возможных последствиях возбуждения нового дела говорит адвокат Ирина Бирюкова:

Это все-таки Болотная 2.0

– Перспективы таковы, что это все-таки Болотная 2.0. Совершенно неслучайно, что оно возбуждено именно сейчас, накануне выборов. Обыски проходят очень стремительно. На 3 и на 10 августа намечены очередные митинги, и накануне этих мероприятий граждан пытаются запугать и показать им, что выходить не стоит. Перспективы совершенно не радужные, потому что если начались обыски и люди вызываются на допросы, то абсолютно очевидно, что дело будет развиваться и дальше, и я думаю, что обысков и допросов будет только больше.

​–​ Можете дать юридические советы участникам этой акции, к которым могут прийти с обыском? Как-то можно себя обезопасить?

Всем рекомендую запастись телефонами адвокатов или правозащитников

– Однозначно всем рекомендую запастись телефонами адвокатов или правозащитных организаций, которые специализируются на таких делах и могут предоставить бесплатного адвоката. И если не до приезда, то хотя бы до консультации по телефону с адвокатом не давать никаких показаний. Потому что любые сведения могут обернуться как против самого участника акции или против того, в отношении кого проходят обыски или допросы. И второй совет – вести себя абсолютно спокойно, адекватно и без эмоций. Оперативные сотрудники очень умело этим пользуются, поскольку являются хорошими психологами. Это может вызвать последствия, которые обернутся против самого человека.

Правозащитник Сергей Шаров-Делоне, представлявший интересы многих фигурантов "Болотного дела", полагает, что последствия новых уголовных преследований могут быть не менее масштабными, чем в 2012 году:

Власть решила окончательно зачистить поляну

– Последствия будут ровно таковы, как сочтет нужным власть. У меня впечатление, что власть решила окончательно зачистить поляну, как говорится, и сделает ровно столько, сколько посчитает нужным, для того, чтобы это произвести. Поэтому масштаб будет зависеть отчасти от 3 августа, отчасти от 10 августа, отчасти просто от активности полицейских, ФСБ и Центра "Э". Не думаю, что он будет меньше, чем у "Болотного дела", – полагает правозащитник.

Осужденный по "Болотном делу" на 3 с половиной года Александр Марголин также считает, что последствия акции 27 июля могут быть не менее драматичными, чем в 2012 году:

Это не тянет на массовые беспорядки, но напридумывать можно все что угодно

– То, что я видел 27 июля, совершенно не тянет на массовые беспорядки. Там не было массового ущерба, не было вооруженного противостояния, как его не было и на Болотной. Мне кажется, там от рук протестующих граждане не пострадали. Поэтому мне сложно сказать, что они положили в основу 212-й статьи. Другое дело, что, конечно, напридумывать можно все что угодно, тут и говорить нечего. Настораживает, что они начали применять 318-ю статью, "насилие по отношению к представителям власти". Та самая урна, попавшая кому-то в голову, кусок бордюра. Потому что у нас получилось, что нас судили одновременно по двум статьям. По идее, какую-то одну можно было взять – 212-ю или 318-ю, но у нас они не поглотились одна другой, и мы получили по полному букету. Хотелось бы, конечно, чтобы ребятам 318-ю к 212-й не добавляли.

–​ Могли бы вы дать советы людям, к которым могут прийти с обыском по этому делу?

Можно, конечно, почистить соцсеть, может, и сработает

– Что у них реально может быть? У них может быть статья 212-я, часть 3-я – "Призывы к массовым беспорядкам". То есть они могут посчитать, что эти вот все "приходите на Тверскую 27.07" – это призывы к массовым беспорядкам. В принципе, можно, конечно, почистить соцсеть, кто знает, может, и сработает. А так, конечно, если кто-то чувствует опасность, то в нашем государстве очень полезно иметь договор с адвокатом. Ну заплатит человек определенную какую-то копейку и заключит договор с адвокатом, и у него будет не по назначению адвокат, а по соглашению, и он может сказать: "У меня есть адвокат по соглашению".

И самое главное, конечно, альфа и омега нашей защиты – это 51-я статья Конституции. То есть вы не даете никаких показаний. И вот все эти душеспасительные беседы: "Мы не под протокол... Давайте по душам..." – нет, ничего такого себе человек позволять не должен. Как бы он ни думал, что он сейчас что-то объяснит, что-то расскажет, следователи поймут, войдут в положение, перекуются, станут нормальными людьми. Нет, к сожалению, этого не произойдет. Чем больше вы говорите, тем длиннее у вас срок, – считает фигурант "Болотного дела" Александр Марголин, отсидевший 3 с половиной года.

Массовая акция протеста "За честные выборы" прошла в центре Москвы 27 июля. Силовики оттеснили протестующих от здания мэрии, а после этого стали разгонять с соседних улиц. В результате были задержаны почти 1400 человек. Несколько десятков из них были избиты во время задержаний.