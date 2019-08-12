Greenpeace: площадь пожаров в Сибири достигла максимума с начала года

По данным российского отделения Greenpeace, площадь лесных пожаров в Сибири достигла максимума с начала года – сейчас она составляет почти пять с половиной миллионов гектаров.

Несмотря на то что дожди и похолодание вызвали улучшение ситуации, в организации прогнозируют, что 2019 год станет рекордным для России по территории, объятой лесными пожарами.

В Greenpeace подчеркнули, что в сводке Авиалесоохраны площадь, пройденная огнём, значительно занижена, – по официальным данным, она составляет 3 миллиона гектаров. При этом лишь на девяти процентах земель от этой территории власти борются со стихией.

Экологи отмечают, что рекордные площади пожаров вносят "колоссальный вклад в изменение климата", сопоставимый с выбросами в атмосферу углекислого газа 49 миллионов автомобилей. Миллионы людей страдают от задымления, а дикие животные лишаются среды обитания.

При этом подавляющее большинство пожаров, бушующих сейчас в Сибири, происходят в так называемых "зонах контроля", в которых по закону тушить огонь не требуется. Именно из-за этого, считают в Greenpeace, пожары и охватили миллионы гектаров леса.

Экологи требует от властей пересмотреть зоны контроля и обеспечить необходимое бюджетное финансирование для борьбы с пожарами.

В начале августа стало известно, что власти Красноярского края, которые ранее заявляли о том, что лесные пожары тушить "экономически невыгодно" и "вредно", потратят 10 миллионов рублей на социологическое исследование об уровне доверия жителей губернатору региона Александру Уссу и президенту России Владимиру Путину.