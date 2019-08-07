Власти Красноярского края, в котором горит лес, потратят 10 млн на cоцопрос

Власти Красноярского края потратят десять с половиной миллионов рублей на проведение социологического исследования об уровне доверии жителей региона губернатору Александру Уссу и президенту Владимиру Путину. Издание "МБХ Медиа" обнаружило соответствующий тендер на портале госзакупок.

Контракт получила компания SIS Corporation, которая, кроме степени доверия к власти, должна будет исследовать "уровень социального оптимизма и социального самочувствия населения в разрезе муниципальных образований края".

Как отмечает СМИ, SIS Corporation часто выполняет заказы властей Красноярского края, а кроме того – Пермского края, Чувашской республики и аппарата Госдумы. Общая сумма контрактов, полученных компанией, за два года составила почти 50 миллионов рублей.

В Красноярском крае и в Сибири в целом этим летом бушуют лесные пожары, площадь которых достигла четырёх с половиной миллионов гектаров. В Greenpeace называют ситуацию критической и близкой к экологической катастрофе. Жители Сибири жалуются на негативное влияние дыма на здоровье. Смог от пожаров достиг даже Поволжья.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что бороться с огнём экономически не выгодно и "где-то даже вредно". Позже он поблагодарил Владимира Путина за то, что федеральная власть начала операцию по тушению пожаров.

1 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Министерства лесного хозяйства Красноярского края. По данным следствия, с 22 марта чиновники не принимали мер по ликвидации пожаров, из-за чего огонь распространился на "значительные территории".