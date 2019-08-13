Повышение НДС было ошибкой, считает бывший глава Минфина Задорнов

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов было ошибкой, считает глава банка "ФК Открытие", бывший министр финансов России Михаил Задорнов.Оно привело к снижению темпов роста экономики, что, в свою очередь, ведёт к накоплению социального недовольства, отметил Задорнов в интервью РБК.

Доходы федерального бюджета выросли в первом полугодии 2019 года примерно на 11 процентов. Из экономики изъяли деньги, но гоударство не может ими распорядиться. Об этом свидетельствует профицит, который превысил три процента ВВП. Такого не было даже в самые лучшие годы - до 2007-го, сказал Задорнов.

По его мнению, разумнее отдать налоги людям и бизнесу: они могли бы распорядиться деньгами лучше государства.

К другим причинам медленного роста экономики Задорнов относит повышение ключевой ставки Центрального банка и ожидание новых санкций со стороны США. Кроме того, замедляет экономический рост, по мнению бывшего министра финансов, давление правоохранительных органов на бизнес.