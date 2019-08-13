Минобороны требует от жителей села под Северодвинском покинуть его

Жителям села Нёнокса Архангельской области, в нескольких километрах от которого на военном полигоне произошла катастрофа при испытании ракеты, следствием которой стал выброс радиации, предложили покинуть его на время неких мероприятий Минобороны. Об этом сообщают жители в социальных сетях и местные СМИ.

В частности, издание “Беломорканал” сообщило, что утром 14 августа местных жителей вывезут на спецпоезде “на безопасное расстояние”, с тем чтобы они отсутствовали в селе с 5 до 7 часов утра. Местное издание “Двина сегодня” со ссылкой на источник пишет, что пока неизвестно, на какой срок жителей увезут из села.

СМИ подчёркивают, что по требованию Минобороны во время проведения испытаний жителей вывозили из села и ранее. "Те, кто не желает уехать, собираются на указанное время (то есть с 5 до 7 утра в среду) уйти в лес, как делали это и раньше" - пишет "Беломорканал".

В пресс-службе администрации Северодвинска подтвердили РС, что жителям предложили уехать из насёленного пункта по требованию Министерства обороны.

- Это не эвакуация. Жителям просто предлагают покинуть территорию села. Мероприятие [проходит] в планово-штатном режиме, - сказала пресс-секретарь районной администрации Ксения Юзина.