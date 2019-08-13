В ЕСПЧ поступила жалоба журналистки Светланы Прокопьевой

13 августа в Европейский суд по правам человека поступила жалоба в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Центр защиты прав СМИ.

Жалоба касается нарушения прав Прокопьевой как журналиста в связи с обыском в её квартире и изъятием личного оборудования, что, по мнению защиты, поставило под угрозу конфиденциальность источников информации.

Права Прокопьевой защищает адвокат Тумас Мисакян. По его словам, обжалование обыска является крайне важным для защиты профессиональных прав Прокопьевой как журналиста. "Практика изъятия во время обысков у журналистов всех носителей информации, начиная от компьютеров и заканчивая личными дневниками, наносит вред не только их праву на неприкосновенность частной жизни, но и ставит под угрозу их профессиональную тайну - конфиденциальность источников информации" - заявил адвокат, подчеркнув, что ранее ЕСПЧ в подобных ситуациях нередко вставал на защиту журналистов.

Сейчас дело Светланы Прокопьевой находится на стадии предварительного следствия, обвинение ей не предъявлено.