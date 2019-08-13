В ЕСПЧ поступила жалоба журналистки Светланы Прокопьевой

13 августа в Европейский суд по правам человека поступила жалоба в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил Центр защиты прав СМИ.
Жалоба касается нарушения прав Прокопьевой как журналиста в связи с обыском в её квартире и изъятием личного оборудования, что, по мнению защиты, поставило под угрозу конфиденциальность источников информации.
Права Прокопьевой защищает адвокат Тумас Мисакян. По его словам, обжалование обыска является крайне важным для защиты профессиональных прав Прокопьевой как журналиста. "Практика изъятия во время обысков у журналистов всех носителей информации, начиная от компьютеров и заканчивая личными дневниками, наносит вред не только их праву на неприкосновенность частной жизни, но и ставит под угрозу их профессиональную тайну - конфиденциальность источников информации" - заявил адвокат, подчеркнув, что ранее ЕСПЧ в подобных ситуациях нередко вставал на защиту журналистов.
Сейчас дело Светланы Прокопьевой находится на стадии предварительного следствия, обвинение ей не предъявлено.
- Обыск в доме Прокопьевой во Пскове прошёл в феврале нынешнего года. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по статье об оправдании терроризма. Поводом стало выступление Прокопьевой в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове", посвященном теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года. Текст этого выступления перепечатало издание "Псковская лента новостей". Прокопьева в нём предположила, что поступок 17-летнего юноши – который сам погиб при нападении на региональное управление ФСБ, а ранения получили трое сотрудников ведомства, – мог быть вызван репрессивными действиями политического режима и чувством "безнадёжности", распространённым среди российской молодёжи.
- Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку и в защиту свободы выражения мнения выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.
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