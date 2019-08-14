Задержанного активиста "Бессрочного протеста" увезли в больницу из ОВД

Активиста "Бессрочного протеста" Дмитрия Батуро, задержанного во время пикета в Москве, из отдела полиции увезли в больницу. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на общественного защитника Веру Олейникову.

Накануне вечером Батуро вышел на пикет у здания второго оперативного полка Главного управления МВД по Москве с требованием привлечь к ответственности полицейского, который ударил в живот Дарью Сосновскую при задержании после акции 10 августа.

Батуро был задержан и доставлен в отдел полиции. Общественного защитника к активисту не пустили. По словам Олейниковой, судя по звукам, которые она слышала, задержанного активиста били. Он кричал, чтобы ему вызвали скорую помощь. Батуро увезли в 71-ю городскую клиническую больницу.

Позднее он был выписан с синяками на руках. Как сообщается в телеграм-канале "Цветы для володи", в документах о доставлении Батуро в больницу было написано, что забрали его не из отдела полиции, а из квартиры.