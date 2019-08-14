Задержанного активиста "Бессрочного протеста" увезли в больницу из ОВД

Активиста "Бессрочного протеста" Дмитрия Батуро, задержанного во время пикета в Москве, из отдела полиции увезли в больницу. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на общественного защитника Веру Олейникову.
Накануне вечером Батуро вышел на пикет у здания второго оперативного полка Главного управления МВД по Москве с требованием привлечь к ответственности полицейского, который ударил в живот Дарью Сосновскую при задержании после акции 10 августа.
Батуро был задержан и доставлен в отдел полиции. Общественного защитника к активисту не пустили. По словам Олейниковой, судя по звукам, которые она слышала, задержанного активиста били. Он кричал, чтобы ему вызвали скорую помощь. Батуро увезли в 71-ю городскую клиническую больницу.
Позднее он был выписан с синяками на руках. Как сообщается в телеграм-канале "Цветы для володи", в документах о доставлении Батуро в больницу было написано, что забрали его не из отдела полиции, а из квартиры.
- Как утверждает издание Baza, Сосновскую избил сотрудник пятого батальона второго оперативного полка московской полиции. В ведомстве эту информацию отрицают и начали служебную проверку.
- Сосновская подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности. Врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.
- На вторник 13 августа было назначено судебное заседание по делу Дарьи Сосновской, на которую после задержания составили протокол по обвинению в нарушении правил проведения митинга. Однако материалы дела в суд в положенное время не поступили. Адвокат предположила, что это связано с тем, что в них должны быть указаны имена задержавших активистку полицейских.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.