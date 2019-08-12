Жертва полицейского произвола Дарья Сосновская госпитализирована

Дарья Сосновская, которую полицейский при задержании ударил в живот, госпитализирована. Об этом телеканалу RTVI рассказала адвокат Татьяна Молоканова. Накануне пострадавшая обращалась в травматологическое отделение. В какой больнице теперь находится Сосновская, адвокат не сказала. Она предположила, что госпитализация может быть связана с черепно-мозговой травмой.

После субботней акции полицейский, один из задержавших Сосновскую, ударил её в живот. Позже уже у автозака Сосновская получила по удар по голове. Она подала заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудника МВД к уголовной ответственности.



Имя полицейского пока достоверно неизвестно – в полиции утверждают, что данные проекта Baza, назвавшего ранее в понедельник его имя, не верны.

На вторник 14 август назначено судебное заседание по делу Дарьи Сосновской, обвинённой в нарушении правил проведения митинга.

О недопустимости произвольных задержаний граждан в понедельник заявили члены Совета по правам человека при президенте России.