В МВД утверждают, что их сотрудник Цыплаков не бил задержанную

Полиция Москвы в понедельник заявила, что их сотрудники Сергей Цыплаков, не бил в живот Дарью Сосновскую, задержанную после митинга 10 августа в Москве. В ведомстве заявили, что проводят служебную проверку и устанавливают личность их сотрудника, применившего насилие.

Ранее издание Baza опубликовало информацию о том, что полицейский, ударивший в живот Сосновскую это сотрудник пятого батальона 2-го оперативного полка главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Об СМИ якобы рассказали сослуживцы полицейского на условиях анонимности. Из-за видео жесткого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел пришли с проверкой, сообщает Baza.

Ранее в интернете появилось видео, на котором полицейский бьёт в живот, задержанную после митинга 10 августа Дарью Сосновскую. Позднее на неё составили протокол о нарушении закона о митингах. Сосновской грозит штраф до 20 тысяч рублей. Задержанная обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который её ударил.

Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Сосновскую полицейского.

В Росгвардии ранее заявили, что сотрудник, ударивший в живот девушку при задержании 10 августа в Москве, не принадлежит к ведомству.