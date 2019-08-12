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В МВД утверждают, что их сотрудник Цыплаков не бил задержанную

Полиция во время митинга оппозиции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу, Москва, 3 августа 2019 года

Полиция Москвы в понедельник заявила, что их сотрудники Сергей Цыплаков, не бил в живот Дарью Сосновскую, задержанную после митинга 10 августа в Москве. В ведомстве заявили, что проводят служебную проверку и устанавливают личность их сотрудника, применившего насилие.

Ранее издание Baza опубликовало информацию о том, что полицейский, ударивший в живот Сосновскую это сотрудник пятого батальона 2-го оперативного полка главного управления МВД по Москве Сергей Цыплаков. Об СМИ якобы рассказали сослуживцы полицейского на условиях анонимности. Из-за видео жесткого задержания Сосновской утром 12 августа в отдел пришли с проверкой, сообщает Baza.

Ранее в интернете появилось видео, на котором полицейский бьёт в живот, задержанную после митинга 10 августа Дарью Сосновскую. Позднее на неё составили протокол о нарушении закона о митингах. Сосновской грозит штраф до 20 тысяч рублей. Задержанная обратилась в Следственный комитет с заявлением на сотрудника полиции, который её ударил.

Накануне глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности ударившего Сосновскую полицейского.

В Росгвардии ранее заявили, что сотрудник, ударивший в живот девушку при задержании 10 августа в Москве, не принадлежит к ведомству.

  • В субботу в Москве прошла крупнейшая за последние несколько лет акция оппозиции. По данным "Белого счётчика", на проспекте Сахарова собрались около 50 тысяч человек. Требования митинга – допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов, изменить избирательное законодательство, прекратить уголовное дело о массовых беспорядках, возбуждённое в связи с событиями 27 июля в Москве, и освободить 13 человек, взятых под стражу по этому делу.
  • После согласованного с властями митинга полиция задержала свыше 250 человек.

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