В Петрозаводске прошли одиночные пикеты в поддержку Юрия Дмитриева

В Петрозаводске во вторник гражданские активисты провели серию одиночных пикетов в поддержку главы карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. Акция была приурочена к заседаниям городского суда по уголовному делу правозащитника.

Активисты вышли в центр Петрозаводска с плакатами "Не допустим повторения Сандаромоха! Свободу Юрию Дмитриеву!". Акция в карельской столице прошла без инцидентов. Полиция не препятствовала участникам одиночных пикетов и лишь переписала их имена и лозунги.

"Юрий Дмитриев – мой коллега и мой друг, поэтому я приехал его поддержать. Стараюсь приходить почти на каждое заседание суда. Но кроме того, приезжаю в Петрозаводск по выходным - работать над нашей общей книгой "Место памяти - Сандармох", – рассказал корреспонденту Радио Свобода один из участников пикета руководитель центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге Анатолий Разумов.

Юрий Дмитриев – ​историк, специализирующийся на сохранении памяти жертв ГУЛАГа –​ арестован по обвинению в сексуальном насилии в отношении к несовершеннолетней приёмной дочери. Ранее его обвиняли в изготовлении детской порнографии с её участием, но он был оправдан. Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор, а затем на него завели новое уголовное дело. По предъявленным обвинениям 62-летнему историку грозит заключение на срок до 20 лет. Правозащитный центр "Мемориал" считает уголовное преследование Дмитриева политически мотивированным. Историк отрицает обвинения в свой адрес.