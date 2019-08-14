Facebook отдавал слушать сообщения пользователей сторонним компаниям

Facebook признался в передаче голосовых сообщений пользователей сторонним компаниям. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение агентства Bloomberg. В социальной сети утверждают, что прослушивались только выборочные сообщения пользователей Facebook Messenger, пользовавшихся функцией голосового ввода. Утверждается, что чаты были деперсонализированы.

По утверждению Facebook, прослушивание сообщений использовалось для улучшения работы функции диктовки. При этом пользователей не предупреждали, что их информация может быть услышана посторонними, утверждалось, что расшифровка голоса велась автоматически. Часть подрядчиков признавалась, что в сообщениях им попадалась интимная или непристойная информация.

Сообщение о прослушивании сообщений подрядчиками Facebook появилось после того, как в использовании аналогичной практики были замечены другие технологические гиганты, такие как Google, Amazon, Microsoft и Apple, напоминает журнал The Verge. Apple сообщили о приостановке этой практики, Amazon разрешили пользователям отказаться от передачи голоса сторонним компаниям, в то время как Google считает такую практику нормальной, напоминает издание. Претензии к компаниям заключаются в том, что пользователи умных устройств и электронных сервисов зачастую не понимают, что их приватная информация может оказаться в чужих руках.