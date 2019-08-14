Проломленный череп и ожоги на ногах – пытки в ИВС-1 Сургута

Управление Следственного комитета по городу Сургут возбудило уголовное дело по факту пыток в местном изоляторе временного содержания (ИВС-1). Об этом пишет Znak.com.

Визит правозащитников

Дело завели после того, как о возможном насилии в изоляторе сообщил член президентского Совета по правам человека Андрей Бабушкин. Накануне он рассказал, что во время посещения сургутского ИВС-1 сразу несколько содержащихся там людей пожаловались ему на пытки. "У одного помещенного под стражу проломлен череп ... Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах", – заявил Бабушкин. РС в Телеграме РС в Вайбере РС в мобильном

Он отметил, что подробно расспросил только двух задержанных, но число жалующихся на пытки его просто поразило. "Я думаю, что нам нужно довольно серьезное внимание уделить проблеме необоснованного и недозволенного насилия на территории ХМАО (Ханты-Мансийского автономного округа) ... масштабы и безнаказанность пыток, надо сказать, меня шокировали. Я даже думаю, что ситуация со "Свидетелями Иеговы" – может быть не каким-то изолированным событием, а надводной частью того айсберга насилия в правоохранительных органах, который к сожалению, по-видимому, здесь есть", – говорится в заявлении Бабушкина на сайте СПЧ.

Пытки "Свидетелей Иеговы"

В начале этого года стало известно о пытках в Сургуте в отношении последователей запрещённого в России религиозного движения "Свидетели Иеговы". На истязания пожаловались семь человек. Местное управление Следственного комитета, в здании которого, как утверждалось, пытали задержанных, сначала всё отрицало. Однако позднее экспертиза подтвердила применение факты применения силы. По словам адвокатов, задержанных раздевали догола, ставили на колени к стене с поднятыми руками, били, обливали водой и применяли электрошокер. Истязания длились несколько часов. От последователей "Свидетелей Иеговы" требовали дать показания на единоверцев.

За последние годы, благодаря работе правозащитников и публикациям в СМИ, стало известно о пытках в изоляторах и колониях в десятках регионов России. Самый большой резонанс получила история осужденного Евгения Макарова, которого избивали в ярославской колонии №1. Президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции зимой прошлого года заявил, что пытки в местах лишения свободы недопустимы. Однако "все переломать" в системе ФСИН было бы неправильно, считает глава государства.