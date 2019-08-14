"Мне хотят подмочить репутацию". Сергей Митрохин о выборах в Мосгордуму

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы и обязал комиссию зарегистрировать кандидата. Митрохин – единственный кандидат, которому удалось добиться регистрации на выборы через суд. Он рассказал Радио Свобода, собирается ли он участвовать в выборах и дальше участвовать в протестах оппозиции.

– Сергей, возможен ли сейчас вариант, что решение о вашем допуске на выборы будет оспариваться в Верховном суде?

– Я не исключаю этого. Потому что окружной избирком (ОИК) упорствовал в своей позиции, что надо забраковать множество поданных за мою кандидатуру подписей и не допустить меня на выборы. Окружную комиссию вчера в судебном заседании поддержал Мосгоризбирком. Поэтому я не исключаю, что это упорство доведет их и до Верховного суда.

– Вы требовали в суде, чтобы вас незамедлительно зарегистрировали?

– Да, и суд это требование принял. Это тоже вызвало некоторое недовольство у представителей ОИКа, которые говорили, что им сложно так быстро собраться.

В суде была самая прозрачная проверка подписей

– Мы видим, что другой оппозиционный кандидат, Иван Жданов, тоже прошел весь путь судов, и ему все же отказали. Почему вам удалось добиться положительного решения?

– Как ни странно, именно в суде была самая прозрачная проверка подписей. Те подписи, которые были забракованы ОИКом, были рассмотрены тщательнейшим образом в присутствии судьи, прокурора и обеих сторон. Там было невозможно изобразить что-то или занять субъективную позицию. Это была абсолютно прозрачная проверка, и она не могла не дать иного результата. Выявились очевидные нелепости в протоколе окружной избирательной комиссии по проверке подписей. Когда они говорят, что есть претензии к подписи, мы смотрим все вместе – подпись абсолютно чистая, без единой помарки, и в чем претензия – непонятно. И таких очень много случаев. Мне трудно комментировать ситуацию с другими кандидатами, потому что я там не присутствовал.

– Признание подписей судом суд дискредитирует действия комиссии в ваших глазах?

– Комиссия себя дискредитировала с самого начала, когда не допустила кандидатов ко всем этапам проверки. Например, когда сверяется по базе МВД подпись. Она уже тогда себя дискредитировала. Если бы она допустила нас, не было бы такого огромного количества забракованных подписей: многие были забракованы фактически самой комиссией. И суд в моем случае это подтвердил.

– Вы считаете для себя правильным идти сейчас на эти выборы, после всего, что произошло за последний месяц?

Я не могу сказать сейчас: знаете, это какие-то ненастоящие выборы, я снимаюсь

– Это не мои личные выборы, это выборы огромного количества людей, которые стоят за моей спиной, которые участвовали в сборе подписей, боролись за эти подписи. Это масса гражданских активистов и волонтеров, которые самостоятельно организовали это. Я не могу этим людям сказать сейчас: знаете, это какие-то ненастоящие выборы, я снимаюсь. Я перед ними несу огромную ответственность. Если они меня к чему-то подобному призовут, я, конечно, подумаю и приму решение, но пока что все только радуются, что меня зарегистрировали.

– Если в Мосгордуму попадут единицы из оппозиционных кандидатов, смогут ли они там что-то сделать, повлиять как-то на работу Думы?

– У меня есть опыт, я уже был таким оппозиционным депутатом в Мосгордуме с 2005 по 2009 год. И мне там удалось многого добиться, несмотря на то, что я был в меньшинстве вместе с другим депутатом, Евгением Бунимовичем. Мы смогли, например, добиться принятия документа, останавливающего точечные застройки в Москве, и так далее. Многое можно сделать, это трибуна, это определенный статус. Кроме того, этот депутатский мандат мне нужен не просто для того, чтобы им любоваться, на полочку поставить. Он нужен мне для того, чтобы более эффективно решать вопросы, которыми я уже сейчас занимаюсь, а именно – защита прав москвичей, борьба с градостроительным произволом, с другими видами произвола чиновников в городе. Я этим занимаюсь профессионально, именно поэтому мне и нужен депутатский мандат.

– Этим выборам удалось объединить оппозицию, или в ней по-прежнему раскол?

– Что значит – раскол в оппозиции? Оппозиция разная бывает. Вот есть оппозиция либеральная, социально-либеральная, как партия "Яблоко". А есть оппозиция националистическая, есть оппозиция популистская. И окончательного единства здесь быть не может, потому что это разные политические течения. Но с точки зрения координации, я думаю, эта ситуация более-менее благоприятно сказалась. Пока еще рано делать выводы, посмотрим, что будет дальше.

Горбунов специально мне пытается подмочить репутацию

– По сообщениям в СМИ видно, что глава комиссии Валентин Горбунов каким-то образом пытался противопоставить вас другим независимым кандидатам. Грубо говоря: вы работаете в правовом поле, а все остальные "майдан" устраивают. Как вы относитесь к таким высказываниям?

– Это делается специально, Горбунов специально мне пытается каким-то образом подмочить репутацию такими заявлениями. Я давно заявлял и продолжаю заявлять, что я поддерживаю всех независимых кандидатов, которых отстранили от выборов. Я продолжаю требовать, чтобы всех зарегистрировали, участвовал во всех акциях, которые он считает какими-то неправовыми. Я и на первой акции 27-го июля был, когда к Мэрии ходили, и 3-го числа я участвовал, и 10-го я выступал на митинге. Я не понимаю, по какому признаку он меня противопоставляет другим. Я делаю то же самое, что и они, а у него какие-то непонятные фантазии в голове. Скорее всего, цель такая, наверное, – внести раскол среди оппозиции.

– Дальше вы тоже планируете участвовать в акциях оппозиции?

– Конечно.

– Вы не боитесь, что это негативно повлияет на решение о допуске на выборы?

– Я этого точно не боюсь и не боялся. Если бы я боялся этого, я бы не выступал на митинге 10-го числа.