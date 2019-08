"Протест идёт по нарастающей": соцсети о московских выборах

Продолжается битва за Мосгордуму. Постараемся пройтись хотя бы по нескольким отдельным темам.

Любовь Соболь:

26 день голодовки. Не так страшно, как кажется. Анализы пришли хорошие, организм справляется. Потеряла 15% веса (9,6 кг) за эти дни. Намерена держать дальше.

Тоня Самсонова:

Я хочу, чтобы моя подруга Любовь Соболь перестала голодать, потому что Люба нам нужна сильная. Я понимаю, что Любу невозможно попросить подумать о своём здоровье, здоровье для неё менее важно, чем цель. Поэтому я хочу разменять голодовку на 1 млн ежемесячных пожертвований в фонд ФБК. Давайте договоримся: если мы соберём 1 млн рублей в ФБК, то Люба перестаёт голодать. Это моё предложение Любе: я перевела деньги с пометкой «люба, останови, пожалуйста, голодовку, ты нам нужна вдолгую» и оформила ежемесячное пожертвование ФБК

Идея Самсоновой вызвала самые разные отклики, среди них много критичных или шутливых.

Аркадий Киселёв:

Новый сервис - Яндекс-подписка "Волшебное голодание"

Буратино обзавидовался...

Надежда Емельянова:

Вот! Я знала, что это обязательно будет. Прям ждала, когда же хомячки начнут монетизировать эту Соболь.

Антон Синицин:

А вы говорите Мавроди! Он и рядом не стоял!

Виталий Арков:

Ребзя! Я тоже подумываю голоднуть. Если не в солидарность с Соболь, то для похудения. Но если Вы опасаетесь за мое здоровье, то можете меня отговорить от этой опаснейшей затеи. Давайте будем собирать для меня ежемесячно по миллиону рублей и даю честное пионЭрское, что не буду голодать.

Всем проявившим гражданскую сознательность обязуюсь написать в ответном личном сообщения мой Яндекс-Кошелек.))

Мария Баронова:

Женщины и в основной массе своей, и по-отдельности, — очень честные. Они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соблюдают то, о чем проповедуют. И вот Люба Соболь абсолютно очевидно (и визуально доказуемо) соблюдает голодовку. Она это делает не для мира. Просто у женщин очень сильная совесть. И она всегда выполняет то, что пообещала.

Вот Люба и выполняет. И занятие это достаточно бесперспективное в этом мире, но важное. В том числе важное для того, чтобы мы, женщины, получили больше возможностей что-то созидать. И чтобы люди знали, что лучше доверять проекты женщинам. И вообще начать доверять НАМ и нашему уму. Так, глядишь, и дойдем до равных прав.

Екатерина Винокурова:



Маша, извини, конечно, но, так как у нас тут новое «болотное дело», из которого надо спасать людей, скажу тебе вот что.



Сейчас Соболь не за решеткой. За решеткой - сотрудник ее штаба Миняйло, студент Егор Жуков, другие обычные люди.



Которых Соболь позвала на акцию.



Только почему-то попытки вытащить их предпринимают совсем другие люди.



Только в пикетах стоят студенты Вышки. На адвокатов скидываются однокурсники и друзья.



Только к семье, у которой пытались отнять ребенка, мчится наш с тобой добрый знакомый Максим Пашков.



Только в ночи родителям найтт их детей в ОВД помогает ОВД-Инфо.



А покричать на ЦИК это и мы с тобой можем, если надо.



Как только ты мне ответишь, что ФБК сделал, чтобы помочь людям, в разной степени пострадавших на акции, куда они призывали, давай продолжим разговор.



Я же свои деньги всегда жертвую тем, кто реально помогает людям(ну и на зооприюты).

Максим Кононенко:

Слушайте, она же сошла с ума. Ну просто посмотрите на нее - так ведет себя человек, у которого не все дома. Переживаю даже за семью.



Я не помню, писал уже или нет, но мне представляется такая драматургия: Навальный дал ей задание. А у нее с Навальным какие-то очень сложные взаимоотношения. Не то, что она в него влюблена (это было бы слишком просто), но она от него как-то зависима. Раз он позволяет себе над ней издеваться, оскорблять ее им всё такое - а она терпит. Вот и теперь - Навальный дал задание. И она готова жизнь положить, но задание Навального выполнить.



А сейчас, когда становится ясно, что выполнить его не удастся, её разум уже не выдерживает.



Не по себе на такое смотреть, честное слово.

Больше того, причин сворачивать голодовку у Соболь нет: ни она, ни другие наиболее оппозиционные кандидаты до выборов допущены не были. Ей и Дмитрию Гудкову, например, не хватило всего пары сотен признанных подписей.

Александр Плющев:

То есть, даже со всем жульничеством, совершенно официально не хватило менее 5% подписей. Тот, кто говорил, что кандидаты и не собирались собирать подписи, а сразу нарисовали, включая и главу МГИК Валентина Горбунова - лжец. Потому что собрать 95% может только тот, кто реально собирал, а не рисовал. Но все это мелочи, очевиднее очевидного, что есть стоп-лист, который нужно исполнить под любым предлогом. Им бы и одной признанной ими недействительной подписи хватило бы, отсутствие совести и чести у этих существ с лихвой компенсируется исполнительностью и изобретательностью

Во вторник можно было посмотреть заседание ЦИК по жалобам кандидатов. Для многих оно стало очередным поводом разочароваться в Элле Памфиловой (или, напротив, снова проехаться по активистам оппозиции)

Иван Шаблов:

Красивая, яркая, бесстрашная, грамотная, уверенная Любовь Соболь поражает не только милой женственностью, но и поразительной мужественностью!

Она объединяет в себе неустрашимость Жанны Д`Арк и силу Елены Боннер, патриотизм Марианны и ораторское искусство Тетчер.

И как же жалко Памфилову, Горбунова, Собянина и всех прочих. Как же ничтожно выглядят эти клопы на фоне мощной политической фигуры, за которой моральная правота, очевидная всему миру. Она победила даже в условиях отсутствия выборов. А подлые, старые, лживые паразиты уже проиграли.

А я пойду выпью за победу и #ЗаЛюбовь!

Владимир Дергачев:

На заседании ЦИК Памфилова называет юриста Соболь Помазуева «Торквемадой», а саму Соболь «невежей», ор стоит выше гор. Соболь в ответ говорит, что решение о нерегистрации принимает Кремль и мэрия. На обсуждении «мертвых душ» кандидат с юристом с отключенными микрофонами пытаются перекричать Памфилову, которая убегает из зала. Охранники у входа думают, выводить ли юриста из зала.

А еще говорят, что в ЦИК скучно...

Апд: Соболь отключали микрофон раз 15 минимум

Кирилл Шулика:

Соболь с юристом Помазуевым сейчас в ЦИК воюют с Памфиловой, Булаевым и прочими членами рабочей группы по подписям, которые вернули кандидату всего семь подписей. Собственно, а что им терять? Не зарегистрируют, это очевидно, но политик даже помирать должен с музыкой. Теперь это называется хайп. Соболь искусством хайпа, надо признать, владеет.

Леся Рябцева:



Памфилова нереальная просто, огонь-баба. Ни разу не выйти из себя, без истерики, все по делу. Расхватывать на цитаты и тиражировать:



«Соболь — невежа, подтирающаяся избирательным правом».

Андрей Десницкий:

И особенно обратите внимание на то, что Соболь приводит конкретные факты и готова привести свидетелей, а Памфилова на каждом предложении тут же перебивает ее и отвечает какими-то общими фразами ни о чем.

Марат Баширов:



ЦИК потерял необходимую степень сакральности. Шаманство в чуровском формате умерло, а надежда на женское и либеральное покрывало Памфиловой не оправдалась.

Фёдор Крашенинников:



А ведь Памфилову назначили, чтоб придать электоральным процедурам видимость приличия. Но старая профура не справилась с заданием партии и правительства и своим блеянием лишь усугубила катастрофу делегетимизации всего процесса фальсификации выборов. Хотели как лучше, а получилось как обычно. И ведь реально Памфилова там не худшая, просто лучше никого нет.

Геннадий Гудков:

Избиркомы, г-жа Памфилова, вовсе не фильтр и не заградительный барьер, а место для разумных и честных процедур и решений. Вот почему Вы идете против Закона и совести, когда врете всей стране, что сведения из компьютера ФМС или МНЕНИЕ безымянного «почерковеда» для формирования власти важнее, чем граждане России, выразившие свою волю в поддержке тех или иных кандидатов. Тысячи людей, возмущенных непризнанием своих подписей, были готовы лично придти в избиркомы и ЦИК и заявить об этом. Это, Элла Александровна, и есть тот самый народ, у которого Вы лично крадете конституционное право ИЗБИРАТЬ. Ни один параграф законодательства России не мешал Вам пригласить выборочно несколько сотен жителей Москвы на заседания комиссий, чтобы убедиться в преднамеренных фальсификациях Ваших подчиненных, решивших «отфильтровать» неугодных кандидатов. Но Вы этого не сделали, потому что прекрасно понимали: подписи настоящие и кандидатов ПО ЗАКОНУ надо допускать. Все это означает только одно: Вы лично, к моему горькому сожалению, уже стали неотъемлемой частью позорной системы уничтожения в России честных и демократических выборов. Кто же так давил на Вас, Элла Александровна, что Вы пошли на сделку с совестью?

В своей жизни, Элла Александровна, Вы совершили немало добрых дел, занимали важные и ответственные должности в государстве, пользовались авторитетом в обществе, заслужили репутацию справедливого и честного человека. У Вас еще остается последний шанс сохранить все это: немедленно сложить с себя полномочия главы ЦИКа. Честно объяснить людям, что Вы не смогли в одиночку переломить сложившуюся порочную систему тотальной подтасовки и фальсификаций выборов в РФ, которые за период Вашего нахождения в ЦИКе окончательно превратились в фарс. Заявите во всеуслышанье, пожалуйста, что Вам Ваше честное имя, репутация и честно прожитые годы дороже номенклатурных благ и привилегий, что Вы больше не желаете, чтобы Ваша биография, Ваш имидж окончательно превратились бы в ширму для отвратительных должностных преступлений, лжи и обмана. Это будет смелый и правильный шаг, который заставит миллионы граждан страны задуматься о том, что же на самом деле происходит с Россией, и куда она несется на своей знаменитой тройке. К новой диктатуре, кровавым потрясениям, краху, территориальному распаду?

В противном случае, Элла Александровна, Вы навсегда войдете в историю России председателем ЦИКа, окончательно уничтожившим права народа избирать и быть избранным, допустившим самые «грязные» и позорные «выборы» в истории пост-советской России. Вы останетесь в памяти потомков человеком, предавшим свои демократические взгляды и убеждения, политиком, напрямую причастным к самому тяжкому анти-конституционному преступлению - захвату и насильственному удержанию политической власти - которое может обернуться для России и ее народа огромными бедами и потерями. Нужна ли Вам такая репутация, Элла Александровна?

Екатерина Барабаш:

Памфилова - готовый персонаж для дидактического романа. Если б я умела писать belle lettre - непременно бы описала историю ее падения. Она единственная из всей кучи путинских подстилок, кого мне чуть-чуть жалко. Совсем чуть-чуть. Посмотрите, как она ведет себя на заседаниях ЦИК - она злится, краснеет, она почти плачет, она осатанело завидует Соболь, вспоминая себя 30 лет назад - такую же пассионарную блондинку, готовую сражаться за свои и чужие права. Ей очень, очень обидно за себя, за свою проданную свободу, которую она даже и не заметила, как потеряла, на каждой ступеньке своей карьерной лестницы находя все более витиеватые и путаные объяснения собственному слабоволию. Она все это хорошо понимает и страшно комплексует. Она бы хотела все вернуть обратно, но поздно - она в системе. Я представляю себе, как поздними вечерами, добравшись до дома и скинув туфли на каблуках, она бредет к шкафчику за чем-нибудь седативным, а по телефону ее успокаивают близкие - "Эллочка, плюнь на подонков, ты все правильно делаешь". Эллочка держится бодрячком, а сама глотает снотворное, чтобы поскорее отключиться от собственной мерзости. Ей снится демократия первой волны, съезд народных депутатов, межрегиональная депутатская группа и Егор Гайдар, не подающий ей руки. Утром она просыпается с мыслью "А гори все огнем - в отставку!", но потом просыпается окончательно и понимает, что соскочить ей поздно и некуда - она никому не будет нужна, ни одна из сторон баррикады не протянет ей руку.

В центре внимания судьба студента НИУ ВШЭ Егора Жукова, но есть и другие новости из университетской среды. Независимый студенческий журнал DOXA публикует открытое письмо студентов, аспирантов, выпускников и сотрудников РГГУ к ректору Александру Безбородову, заявившему, что он готов исключать студентов за участие в несанкционированных акциях протеста:

В своем заявлении Вы утверждаете, что реакция руководства университета на участие учащихся РГГУ в «незаконных акциях», особенно повлекшее за собой «административное и — тем более уголовное — нарушение», должна быть жесткой, «вплоть до отчисления». Вы мотивируете это тем, что Вам «очень важно молодёжь предупредить, что несанкционированные вещи неприемлемы». Другими словами, Вы выражаете готовность отчислять учащихся РГГУ за их внеуниверситетскую деятельность. <...>



Задача руководства ВУЗа — обеспечить образовательный процесс и научную деятельность. Мы считаем, что руководство университета может применять к студентам и студенткам меры дисциплинарной ответственности только в случае, если они не выполняют свои учебные обязанности или прямо мешают учебному процессу. Мы уверены, что университет не может и не должен применять меры дисциплинарной ответственности к учащимся, которым инкриминируется административное или уголовное правонарушение в связи с участием в публичном мероприятии за стенами университета.



Кроме того, согласно принципу non bis in idem (не дважды за одно и то же), отраженному в статье 4 протокола номер 7 к Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, не должно быть двух взысканий за одну провинность. Соответственно, если человек был осужден и подвергнут наказанию судебной или исполнительной властью государства, университет тем более не должен карать его за тот же поступок еще раз.

​

Лев Оборин:

Друзьям и коллегам по РГГУ. Давайте попробуем сделать так, чтобы не было стыдно за наш университет

Галина Юзефович:

Понимаю, что это звучит старческим брюзжанием, но в "моем" РГГУ лихих девяностых можно было запросто вылететь за курение в неположенном месте (да и вообще дури хватало), но письма ректора, угрожающего студентам исключением за участие в митингах, вообразить было нельзя. Мне кажется, письмо ректора Безбородова - это такое демонстративное и оскорбительное надругательство над всей системой ценностей, лежащей в фундаменте РГГУ. Мне как выпускнику, а после сотруднику вуза, больно это видеть.

Илья Бер:

Про альма-матер давно нет никаких иллюзий. Ещё в моё время ощущалась глухая борьба между некоторыми старыми историко-архивными кадрами и новопривлечённой Афанасьевым после реорганизации командой. Но тогда Безбородов и ко сидели тихо, говорили всякие правильные демократические слова и делали всё, чтобы им не припоминали темы их диссертаций. Тема кандидатской Безбородова, например, звучала так: «Партийное руководство деятельностью Московской городской организации ВЛКСМ по развитию движения студенческих отрядов в годы VIII и IX пятилеток: 1966—1975 гг.»

Но ничего, пересидели, дождались родного КГБ, и вот теперь отрываются.

Позор вам, Александр Борисович!

Катерина Гордеева:

Главные лица этих дней, этого лета и, думаю, этого времени – не перекошенные ужасом полковничьи, отдающие приказы бежать, лупить, задерживать; не закрытые шлемами росгвардейские, за которыми не разглядишь ни маньяка, ни грустного срочника; не каменные судейские, читающие монотонно под копирку написанные определения; не незарегистрированные кандидаты, не зарегистрированные, не Собянин с позорной своей речью на ТВЦ, не Путин с батискафом.

Главные — двадцатилетние, которых всерьёз достала вековая держимордья манера затыкать всем рот и из поколения в поколение жить с рекомендацией «сиди тихо, не высовывайся».

Анастасия Миронова:

Если ректор РГГУ или другого какого вуза обещает отчислить студентов за протесты, если мойщика окон выгоняют с работы за митинги, а служба безопасности госкомпании не даёт добро на трудоустройство оппозиционера, это не означает широкой поддержки власти массами. Увы, но это значит, что и ректор, и директор, и "безопасник" знают, что в противном случае они сами могут попасть под репрессии или просто давление. Чем больше таких случаев увольнения и отчисления, тем, стало быть, лучше люди понимают, что происходит в стране. Потому что, повторяю, заявляя об отчислении митинговавших студентов, ректор демонстрирует не лояльность системе, а осведомленность об ее репрессивных ресурсов. Он знает, что его могут отчитать и даже снять за таких студентов, и потому спешит предпринять меры по своей защите.

При Сталине люди единогласно требовали на собраниях расстрелов и расправы не потому, что страстно желали защитить МГБ от врагов - они себя от МГБ защищали.

Появление услужливого и добровольного участия в репрессиях - нехороший симптом. Для власти нехороший. Она очень многое понимает, в Кремле, увы, не самые глупые. Но этого ещё не поняла... Если и начальник ЖЭКа в Бийске, и ректор РГГУ готовы выгонять за оппозиционные взгляды, стало быть, в стране уже все, от бийских сантехников до столичного ректора, знают, что одинаково уязвимы перед репрессиями

Теперь все ждут субботы и согласованного митинга на проспекте Сахарова. Точнее, уже не совсем согласованного. По крайней мере, мэрия заявила, что не допустит на нём музыкальных выступлений (анонсировались "Кровосток", Face и ICE3PEAK). И ясности здесь пока нет.

Елена Русакова:

7 августа мы, организаторы митинга 10 августа на проспекте Сахарова встретились с зам.главы департамента безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником. Обсуждали сцену, входы, число рамок, камеру хранения, туалет, пресс-зону и другие технические вопросы.

В ходе обсуждения Олейник заявил, что мэрия запрещает музыкальные выступления на митинге. Он сослался на распоряжение московского правительства #1074 и его же постановление #1054.

Мы с этим не согласны, считаем, что в этих документах нет запрета на музыку, да и вообще такой запрет абсурден.

На протестных митингах постоянно выступают музыкальные группы и сольные артисты. Так было и на митингах за честные выборы 2011 года, так было и этим летом на Дне подписи на Трубной.

Свое согласие выступить уже дали Face, Icepeak и Кровосток. И мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа.

Митинг был официально согласован мэрией Москвы, и у властей нет права вмешиваться в формат его проведения.

Павел Гросс-Днепров:

Худсовет 2.0.

Татьяна Фельгенгауэр:



Потому что можно только Чайфу на шашлыках выступать! Остальным - ни-ни! Какое же грёбаное позорище, эта московская мэрия. ​

Сергей Пархоменко:

Мэрия (по команде из Администрации президента, разумеется), отползает от своего «разрешения» на митинг 10 августа. Теперь кризис, как они считают, позади, можно своё согласование и аннулировать.

Пока - «нельзя музыку».

Завтра будет «нельзя с длинными рукавами». Или «нельзя причёсанным на прямой пробор». Или «нельзя тем, у кого фамилия начинается на К.»

Какая разница, что нельзя. Лишь бы нельзя. А там и отмена согласования в целом.

Ну окей.

Это и называется «гражданское неповиновение». Будем, значит, неповиноваться.

Тимофей Шевяков:

Мэрия запретила Фейсу и Кровостоку выступать на митинге 10-го под угрозой отзыва разрешения на митинг.

Я подозреваю, что в мэрии работают вредители и противники действующего режима.

Потому что это отличный способ собрать тысяч 35-40, как с куста.

Михаил Идов:

Все, что могу сказать, это что любая система, запрещающая музыку, проиграла суд истории ровно в момент этого запрета. Другой концовки у этого сценария тупо нет.

Подробности приводит "Медиазона":

Группа «Кровосток» сочла «странными» действия мэрии, запретившейвыступать музыкантам на митинге 10 августа. Об этом «Медиазоне» рассказала менеджер «Кровостока» Агата Мирзаева.

«Мы хотели и хотим выступить, запрет мэрии нам предельно непонятен, это очень странно. Складывается ощущение, что для властей принципиально, кто будет выступать на митинге, и они решили регулировать его содержание», — сказала Мирзаева. Она уточнила, что группа выступит, если сама акция состоится. «Если не будет митинга, то где ж выступать?» — заключила Мирзаева.

По словам одного из организаторов митинга Петра Верзилова, солистка группы IC3PEAK Анастасия Креслина заверила, что музыканты «в деле энивей». Связаться с самой Креслиной «Медиазоне» на момент публикации новости не удалось.

Креативный директор рэпера Face Богдан Дремин сказал «Медиазоне», что выступление музыканта состоится, если акция останется согласованной.

Илья Азар:

музыканты не сливают протест

будь как музыкант

Сталингулаг:



Московские власти могут сколько угодно пытаться запрещать Фейсу, IC3PEAK, Кровостоку и другим музыкантам выступать на митингах. Они могут проводить бесконечное количество фестивалей, заманивать людей едой и всех, находящихся в радиусе нескольких районов, записывать в участники мероприятия. Но есть один важный момент, который делает все эти запреты абсолютно бессмысленными: люди выходят на протестные акции под угрозой реального уголовного преследования, и музыканты готовы выступать для них бесплатно, а на всех этих фестивалях власть не может уговорить некоторые группы спеть свои песни даже за деньги. И это – главный итог попытки подавить недовольство граждан сапогом и дубинкой

3 августа московская мэрия собирала людей на музыкальный фестиваль "Шашлык live". Намечен фестиваль и на эту субботу.

Олег Пшеничный:

Унылые зануды не унимаются. Новый праздничек в Парке Горького 10 августа будет зловеще называться Meat & Beat! Привлекают внимание имена Клава Кока, Рита Дакота и Звонкий. При этом пошла информация о первых отказах участвовать.

мясо и избиение

кто выступит

праздник онанизма

Константин Калачёв:

Beat&Meat - фестиваль аполитичных горожан в Парке Горького 10 августа. Открываем словарь английских идиом. Beat the meat - мастурбировать. Случайность? Чья-то шутка? Пятая колонна в мэрии? Не знаю. Может автор названия фестиваля, который должен стать альтернативой митингу протеста, просто поклонник группы Beat Meat Manifesto и её главного хита Edge of No Control, в котором предлагается укусить руку кормящего и бороться за свои права.

Кирилл Рогов:

Параллельно с разрешенным митингом на проспекте Сахарова, мэрия, как известно, устраивает в Парке Горького фестиваль музыки, жратвы и мастурбации (идея странная, но так уж похорошела мэрия при Собянине). При этом для пущего успеха своего мероприятия мэрия запретила участие музыкантов в митинге на Сахарова. Тут есть какая-то непоследовательность. Надо уж запретить участникам митинга также есть и мастурбировать. А нарушение запретов приравнивать к массовым беспорядкам. Следственный комитет и прокуратура охотно возьмутся за дело.

Вот что по итогам всего этого сообщает Телеграм-канал Кремлёвская прачка:



Отказ ЦИК России в регистрации означает, что радикалы не примут участие в выборах. Их повестка исчерпана. Митинг 10 августа не имеет смысла, поскольку оппозиция не сможет сформулировать никаких предложений власти, которые были бы выполнимыми на практике. А следовательно, оппозиции нужно готовиться к следующим выборам. Других вариантов нет. Новые протесты приведут лишь к новым уголовным делам и не дадут никакого политического результата. Оппозиции следует признать поражение и думать о смене стратегии.

Но в оппозиционном стане с этим не соглашаются.

Александр Морозов:

Навальный выйдет 23 августа, Галямина 21 августа, Милов 27 августа, Яшин вроде бы даже 16 августа. Если их будут закрывать дальше, тут будет, конечно, протест, таким образом мэрия и силовики за две недели до так называемого "электорального мероприятия" (будем избегать слова "выборы") будут накачивать конфликт. За первые десять дней с начала кризиса многое у властей удалось: хорошо прозвучало заявление про отнять ребенка, удачно прошло заседание ЦИКа с трансляцией, сама идея "по беспределу" фабриковать дело о "массовых беспорядках" хороша, выразительно били велосипедиста и еще целый ряд лиц, удачно провели задержания студентов ВШЭ, которые вышли с пикетами в защиту однокурсника, очень мудрым решением было не регистрировать Сергея Митрохина, идеально сработало решение задерживать не нарушителей порядка, а просто взять произвольно 1000 человек - за счет этого забрали известного биолога из МГУ, популярного ютьюбера, известного актера сериалов - таким образом властям удалось зацепить разные сегменты и группы горожан. Если продолжать такие массовые задержания всю вторую половину августа, то удасться методом "случайных чисел" задержать лидера байкеров, популярного руководителя крупного бойцовского клуба, дать по голове дубинкой Чулпан Хаматовой, или директору другого известного благотворительного фонда.

Очень важно проводить активные следственные действия и информировать население о том, как идет фабрикация уголовного дела.

Это будет очень способствовать тому, чтобы массовый протест в Москве пошел споро, энергично, по нарастающей, так чтобы к середине осени уже сформировались бы на местах "антисобянинские гражданские комитеты" числом примерно 800-900 штук.