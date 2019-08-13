Мосгорсуд постановил зарегистрировать Митрохина кандидатом в депутаты

Мосгорсуд удовлетворил жалобу члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина на решение окружной избирательной комиссии об отказе регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. На сайте суда появилась соответствующая карточка.

Председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов подтвердил, что в среду Митрохина официально зарегистрируют кандидатом.

Ранее окружная комиссия признала часть подписей избирателей, собранных в поддержку Митрохина, поддельными, однако затем Мосгоризбирком вернул их.

Сергей Митрохин выдвигается на выборы по округу, в который входят столичные районы Арбат, Пресненский и Хамовники. От этого же округа планировала участвовать в выборах юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую, как и ещё несколько десятков оппозиционных кандидатов, Мосгоризбирком до выборов не допустил, забраковав собранные ими подписи избирателей.

Массовый недопуск до выборов оппозиционных кандидатов вызвал протесты москвичей, которые продолжаются с середины июля и которые вылились в задержания более трёх тысяч человек, а также в уголовное дело о массовых беспорядках. Следственный комитет возбудил его по окончанию одной из акций 27 июля. По этому делу арестованы 14 человек. Саму Соболь оштрафовали в общей сложности на 600 тысяч рублей. В знак протеста против отказа регистрировать её кандидатом она объявила голодовку, которую держит уже месяц.

10 августа в Москве прошёл самый массовый за последние годы митинг оппозиции, одним из главных требований которого было допустить независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. На проспекте Академика Сахарова собрались около 50 тысяч человек. На митинге планировали выступить и Соболь, и Митрохин – несмотря на то, что ранее они взаимно обвиняли друг друга в нечестном ведении предвыборной компании. В команде Соболь заявляли о подделке Митрохиным подписей и сознательном "спойлерстве", Митрохин же, в свою очередь, обвинил Соболь в провокации, не исключив, что за подделкой подписей за его кандидатуру могут стоять люди из её штаба.

В итоге Любовь Соболь была задержана полицией за несколько часов до митинга и на акцию не попала. Митрохин же выступил со сцены, заявив, что "власть перестала даже имитировать демократию, законность и соблюдение конституции" и призвав к "сплочению оппозиции".