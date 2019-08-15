В Google отказываются работать с иммиграционными службами США

Сотни сотрудников Google призвали корпорацию отказаться от сотрудничества с иммиграционной службой США, пока она не прекратит "заниматься нарушениями прав человека". Петицию подписали более 600 человек, сообщает AFP.

Они требуют, чтобы компания публично взяла на себя обязательство не поддерживать американскую Иммиграционно-таможенную службу (ICE), Управление по переселению беженцев и Таможенную и пограничную службу США (CBP). Последняя готовится заключить крупный контракт на облачные вычисления с компанией.

Те, кто подписал петицию, убеждены, что при текущей ситуации на южной границе США такое сотрудничество "недобросовестно" для любой технологической компании.

США ужесточают миграционную политику и действия против нелегалов, чье число, по неофициальным подсчётам, может превышать 10 миллионов человек. В июле власти США объявили о значительном расширении полномочий сотрудников иммиграционной службы. В июле Трамп предупреждал о предстоящих рейдах и арестах тысяч нелегальных иммигрантов. В начале августа федеральные агенты в ходе рейдов арестовали около 700 нелегальных мигрантов.

В прошлом году Google отказался от участия в тендере на крупный контракт на облачные вычисления для Пентагона. Тогда сотрудники призвали компанию не вмешиваться в военный бизнес.

Google является основным поставщиком облачных вычислений. Его конкурентами на рынке были Amazon и Microsoft.