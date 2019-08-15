Мосгорсуд оставил под арестом финансового менеджера Владислава Синицу, написавшего, по версии следствия, в твитере о возможности существования расправ над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "МБХ-медиа".

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Синицу до 3 октября. По предъявленной статье ему грозит до шести лет заключения.

По версии следствия, 31 июля он, подписываясь в твитере чужим именем, написал о том, что после идентификации сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгонах протестов в Москвке, к их детям можно применять насилие.

Днем 4 августа запись процитировал телеканал НТВ, а после этого — государственные СМИ. Вечером того же дня Следственный комитет сообщил о задержании Синицы и предъявлении ему обвинения.

В ответ на твит про детей сотрудников полиции, канал НТВ процитировал анонимное письмо из телеграм-канала, в котором люди, представляющиеся инициативной группой силовиков обещает расправы над детьми российских оппозиционеров.

Это письмо осталось без реакции со стороны правоохранительных органов.