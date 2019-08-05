Суд арестовал блогера, написавшего о расправе над детьми полицейских

Суд в Москве арестовал до 3 октября блогера Владислава Синицу, написавшего в своём аккаунте в Твиттере о расправах над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Синицу обвиняют по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Следователи заявили, что проверяют блогера на причастность к другим преступлениям. Адвокат обвиняемого требовал продлить задержание ещё на 72 часа, чтобы он успел собрать на подзащитного характеристику.

По словам следователей, Синица подтвердил, что разместил запись в социальных сетях, однако вину признавать отказался. Адвокат обвиняемого утверждает, что в своём посте блогер просто размышлял, а не призывал к каким-либо действиям.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему жителю Подмосковья Владиславу Синице за призывы в интернете расправляться с детьми, чьи отцы служат в так называемых силовых органах. Как сообщается на сайте Следственного комитета, Владислав Синица обвинён в возбуждении ненависти или вражды.

По версии следствия, 31 июля, он, подписываясь в социальной сети как "Макс Стеклов", призвал к "противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов". Следователи провели дома у Владислава Синицы обыск и изъяли технику.