Фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля перевели под домашний арест

Мосгорсуд перевёл из СИЗО под домашний арест француза Филиппа Дельпаля – фигуранта дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Об этом сообщает "Интерфакс".

Дельпаль – партнёр фонда по индустрии финансового сектора фонда Baring Vostok. Он был арестован в феврале 2019 года вместе с другими сотрудниками фонда и основателем – Майклом Калви. Все они арестованы по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.​

Baring Vostok – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад и с момента создания привлёк более почти четырех миллиардов долларов, инвестировав их более чем в 80 проектов в России. Среди них – "Яндекс", Ozon, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "Новомет", банк "Восточный" и другие.