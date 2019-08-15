Мэрия Москвы не согласовала серию пикетов в центре города на 17 августа

Мэрия Москвы не согласовала на 17 августа проведение серии пикетов в центре города в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы и подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщил в фейсбуке один из организаторов акции, муниципальный депутат Илья Азар.

​По его словам, чиновники заявили, что пикеты будут создавать помехи пешеходам. Ранее организаторам было отказано в шествии с аналогичными требованиями. Пикеты должны были пройти по маршруту несогласованного шествия — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Азар заявил, что заявители акции выйдут с одиночными пикетами в те точки, где не были согласованы массовые — у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.