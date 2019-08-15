Мэрия Москвы не согласовала серию пикетов в центре города на 17 августа

Мэрия Москвы не согласовала на 17 августа проведение серии пикетов в центре города в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы и подозреваемых по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщил в фейсбуке один из организаторов акции, муниципальный депутат Илья Азар.
По его словам, чиновники заявили, что пикеты будут создавать помехи пешеходам. Ранее организаторам было отказано в шествии с аналогичными требованиями. Пикеты должны были пройти по маршруту несогласованного шествия — от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Азар заявил, что заявители акции выйдут с одиночными пикетами в те точки, где не были согласованы массовые — у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.
- На площади Сахарова, по дороге к которому было запланировано несогласованное шествие, 17 августа запланирован согласованный с властями митинг КПРФ за честные выборы.
- Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.
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