Приказ о контактах учёных с иностранцами не имеет силы

Приказ министра образования Михаила Котюкова об ограничении контактов российских учёных с иностранными коллегами не был зарегистрирован в Минюсте России и, следовательно, не имеет силы. Об этом сообщает РБК.

Как указали в Минюсте России, обязательная регистрация документов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций, в том числе актов, содержащих сведения, которые составляют государственную тайну, прописана в соответствующем постановлении.

О существовании приказа Минобрнауки, который ужесточает правила взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами, стало известно 14 августа. Согласно документу, российским учёным запрещено оставаться с зарубежными коллегами наедине, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений. Работники российских научных организаций могут участвовать во встречах с иностранцами только по заранее составленному списку, а после встречи направить заверенный отчет о ней в министерство.

В Министерстве образования и науки утверждали, что документ носит рекомендательный характер. Глава Российской академии наук Александр Сергеев назвал подобные рекомендации нелепыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ "выглядит как перебор". В научном сообществе требуют отменить приказ как незаконный.