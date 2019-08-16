Верховный суд Ингушетии не стал пересматривать границу с Чечней

Верховный суд Ингушетии подтвердил законность действий парламента республики при определении границы с Чечней. Ранее такое решение было принято Магасским районным судом.
Иск подала группа депутатов Народного собрания. Они просили признать незаконными результаты тайного голосования парламента Ингушетии по законопроекту об установлении административной границы с Чечней.
- 26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ позволил Чечне присоединить к себе часть Сунженского района Ингушетии в обмен на горные и лесистые территории в Надтеречном районе Чечни. По расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.
- 4 октября 2018 года власти Ингушетии сообщили, что местный парламент одобрил соглашение, однако сами депутаты заявили, что результаты голосования были сфальсифицированы. В тот же день в Магасе начались массовые протесты против соглашения о границе с Чечнёй.
- Решение о границе пытались оспорить с помощью референдума, но республиканский избирком отклонил заявку. В декабре Конституционный суд России признал соглашение законным.
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