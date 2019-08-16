Верховный суд Ингушетии не стал пересматривать границу с Чечней

Верховный суд Ингушетии подтвердил законность действий парламента республики при определении границы с Чечней. Ранее такое решение было принято Магасским районным судом.

Иск подала группа депутатов Народного собрания. Они просили признать незаконными результаты тайного голосования парламента Ингушетии по законопроекту об установлении административной границы с Чечней.