Президент России Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам севшего на поле самолёта "Уральских авиалиний". Бортпроводники, обеспечившие эвакуацию пассажиров, получат ордена Мужества. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Накануне пассажирский самолёт Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку без шасси и с выключенными двигателями на поле в Подмосковье. На борту находились 233 человека, включая семерых членов экипажа.

Причиной аварии, по предварительным данным, стало попадание стаи птиц в оба двигателя.

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