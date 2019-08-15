Об опасности предупреждали. Чайки и свалки в районе Жуковского

Следователи и экологи еще в 2017 году предупреждали о несанкционированной свалке у Жуковского. Живущие там чайки могли стать причиной инцидента с самолетом А321.

Следственный комитет и подмосковные экологи еще два года назад проверяли свалку отходов в непосредственной близости от взлетной полосы аэропорта Жуковский. Тогда было возбуждено уголовное дело, а мусор начали вывозить. Однако весной этого года Роспотребнадзор в ходе проверки нашел там твердые коммунальные отходы. По одной из версий, именно на этой свалке жили чайки, которые вынудили экипаж А321 "Уральских авиалиний" совершить экстренную посадку. Утром 15 августа лайнер приземлился на кукурузное поле после взлета из аэропорта Жуковский. Причиной ЧП в авиакомпании назвали "многочисленное попадание птиц в оба двигателя".

Все пассажиры остались живы. Однако 70 человек пострадали при жесткой посадке.

Уголовное дело о свалке

В 2017 году следственный отдел СКР по городскому округу Жуковский возбудил уголовное дело в связи с организацией свалки на озере Глушица. "В ходе осмотра следователи зафиксировали навалы бытового и строительного мусора на береговой линии", –​ говорил тогда руководитель Главного следственного управления СКР по Московской области Андрей Марков. Общая площадь свалки превысила 100 тысяч квадратных метров. "Возникла реальная угроза распространения химических веществ на обширной территории через ливневые стоки, талые воды", – заметил Марков.

За несколько месяцев до начала расследования член комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области, заместитель председателя Общественного совета Росприроднадзор Елена Гришина предупреждала, что свалка может быть опасна как для людей, так и для аэропорта Жуковский, который находится менее чем в километре. "Все фильтраты от мусора через грунтовые воды попадают в Москву-реку и колодцы местных жителей. Грунтовые воды отравлены. Здоровье населения, которое пользуется водой, будет только ухудшаться. Рядом находится аэропорт Жуковский, принимающий рейсы из стран СНГ. То количество чаек, которые гнездятся на озере Глушица, может привести к авиакатастрофам", – отмечала Гришина.

Теперь, как предполагает в интервью РБК заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский и как подчеркивает еще один пилот, разговаривавший с РС на условиях анонимности, птицы, живущие на свалке, могли стать причиной вынужденной посадки самолета А321 "Уральских авиалиний".

Компании "Экосервис" и "Гарантия-Строй"

Официально ближайший к аэропорту полигон находится в 14 километрах. Это "Сафоново", которое было закрыто еще в 2012 году, отмечает министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин: "Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. Кормовой базы для птиц нет. В любом случае расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них".

Министерству предстоит провести проверку и выяснить, есть ли свалки рядом с аэродромом. На этом настаивает федеральное министерство природы. Пока, как говорится в заявлении ведомства, чиновникам неизвестно о таком скоплении твердых коммунальных отходов, до сих пор таких проверок не проводилось, сказала РБК глава пресс-службы ведомства Наталья Хлопунова. В соответствии с законодательством, подчеркнули в министерстве, в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок.

Свалка на берегу озера Глушица формально считается пунктом сортировки отходов, выяснили "Открытые медиа".

Туда свозят отходы из города Жуковский для сортировки и временного хранения, рассказал член Общественной палаты, координатор проекта "Экологическая экспедиция" Руслан Хвостов. Обслуживает этот пункт компания "Экосервис", которая зарегистрирована там же. С апреля 2019 года, по данным сервиса "Контур.Фокус", фирма находится в стадии ликвидации. Сами же земли вокруг озера принадлежат строительной компании "Гарантия-строй", тесно связанной с местной администрацией. Эту связь телекомпания НТВ обнаружила еще в 2017 году, как и машины со строительным мусором, который сбрасывали в озеро.

"В настоящее время завоз отходов не происходит. Участок зарос травяной растительностью. Строительные грунты и мусор не являются кормовой базой для чаек, тогда как в озере еды для них достаточно", –​ сообщили РБК в министерстве экологии Подмосковья.

Скопление чаек можно наблюдать на видео, опубликованном в 2018 году в социальной сети "ВКонтакте".