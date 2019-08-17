В Москве началась серия акций протеста за честные выборы

В центре Москвы на проспекте Сахарова начался митинг партии КПРФ за честные выборы. Акция заявлена на 60 тысяч участников, примерно столько же, по верхним оценкам, неделю назад собрал митинг на том же месте, организованный незарегистрированной Либертарианской партией.

Параллельно, на Бульварном кольце в 14 часов начнётся серия одиночных пикетов в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и подозреваемых в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля.

Акция на Сахарова

Митинг на проспекте Сахарова организован коммунистической партией и согласован с властями. По состоянию на 13 часов по Москве на него пришли не больше 4 тысяч человек.

На акции выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, ранее заявлявший, что несогласованная с властями акция 27 июля была "оскалом оранжевой проказы", и призвавший молодёжь не выходить на несогласованные мероприятия.

Трансляцию мероприятия ведёт телеканал "Дождь".

Акция на Бульварном кольце​

Организована муниципальными депутатами Ильёй Азаром, Андреем Моревым и Еленой Филиной. Серия одиночных пикетов запланирована у памятников Высоцкому на Страстном бульваре, Шухову на Сретенском бульваре и Крупской на площади Сретенских ворот.

По этому маршруту депутаты планировали провести марш до митинга коммунистов на Сахарова, но мэрия им в этом отказала. После этого организаторы пытались согласовать массовые пикеты по маршруту, но чиновники не согласились и не это.

Одиночные пикеты не требуют согласования с властями, однако иногда полиция задерживает их участников, придумывая для этого другие обоснования.