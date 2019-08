Станции мониторинга вышли из строя после взрыва под Северодвинском

Российские станции мониторинга в Дубне и Кирове через два дня после взрыва на военном полигоне под Северодвинском перестали передавать данные. Об этом сообщает секретарь Организации Договора о запрете ядерных испытаний Лассина Зербо. Российские чиновники объяснили это проблемами с сетью и связью. Зербо не стал уточнять, что именно могло привести к сбою.

Как пишет издание The Wall Street Journal, станции мониторинга служат частью международной сети. Они состоят из сотен станций, которые отслеживают сейсмические сдвиги, звуковые колебания и другие изменения, касающиеся ядерных испытаний.

Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли как минимум пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Миноброны не раскрыло подробности испытаний. "Росатом" настаивает, что это взрыв произошёл во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.

Газета The Moscow Times сообщила, что врачей, которые принимали пострадавших, не предупредили о заражении радиацией. Издание The New York Times со ссылкой на данные Пентагона писала, что авария произошла во время испытаний прототипа ракеты "Буревестник" c ядерной установкой, которую российский президент Владимир Путин представил в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году.