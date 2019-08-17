Врачей не предупредили о радиации при лечении пострадавших от взрыва под Северодвинском

Врачей Архангельской областной больницы не предупредили о том, что трое доставленных в учреждение пострадавших при взрыве ракеты под Северодвинском были облучены радиацией. У одного из докторов, работавших с пациентами, обнаружен в мышечной ткани радиоактивный нуклид цезий-137. Около 60 сотрудников больницы будут направлены в Москву на медицинское обследование. Такие утверждения содержатся в репортаже газеты The Moscow Times.

Трое пострадавших были доставлены в больницу 8 августа обнаженными и завернутыми в прозрачные пластиковые мешки, отмечает газета. Они были в тяжёлом состоянии, но медики не знали об обстоятельствах получения ими травм — им было известно только, что на военном объекте 8 августа произошел взрыв. Их пытались эвакуировать в Москву, но двое умерли по дороге в аэропорт, утверждают источники издания.​

Врачи подозревали, что доставленные пациенты могли быть подвергнуты облучению, но их опасения никто не подтвердил. По данным агентства "Северные новости", позднее доктора, контактирующие с пациентами, получили свинцовые фартуки, но это нельзя считать надёжной защитой.

"Персонал был шокирован", — сказал один из врачей корреспонденту Moscow Times. Он отметил, что больница, куда привезли пострадавших, является государственной, а не военным госпиталем. Собеседница "Северных новостей" утверждает, что из-за радиоактивной пыли на несколько дней было закрыто приёмное отделение больницы и операционный блок. Источники издания "Медуза" утверждало, что палаты, где лежали пострадавшие от взрыва, обработали от радиоактивного заражения.

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