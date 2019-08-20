СМИ: из-за устаревших спутников ГЛОНАСС могут пострадать военные

Более чем у половины спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС закончилась заводская гарантия. Как сообщает РИА "Новости", сейчас за пределами предусмотренного срока работают 13 и 23 аппаратов. Это спутники, запущенные в период с 2007 по 2011 годы. Самые старые из них уже превысили гарантийный срок на пять лет.

Если устаревшие космические аппараты начнут выходить из строя, первыми, кто пострадает, будут российские военные, заявил "Коммерсанту" руководитель Института космической политики Иван Моисеев. По его словам, именно армия является основным потребителем системы.

В самой ГЛОНАСС заявляют, что спутники начнут заменять как только один из них начнёт выходить из строя. "Это разумная политика использования", – заявил вице-президент по технологиям некоммерческого партнёрства "ГЛОНАСС" Евгений Белянко. При этом ранее сообщалось, что Россия приостановит производство спутников ГЛОНАСС нового поколения из-за западных санкций. По данным РБК, такое решение может быть принято из-за невозможности заместить производство попавших под ограничения поставок электронных компонентов.